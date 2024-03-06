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1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı

İngiltere'nin tarihi dokusuna ışık tutan olağanüstü bir keşif arkeoloji dünyasını heyecanlandırıyor. Northampton'ın batısındaki Harpole bölgesinde inşaat kazısı sırasında yapılan araştırmalar sırasında, dindar ve zengin bir Orta Çağ kadınına ait olduğu değerlendirilen 1300 yıllık bir mezar bulundu. Bu mezar içindeki eşsiz hazineyle tarihi bir keşif olarak ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:20 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:20
1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı

İngiltere'nin Harpole bölgesinde yapılan bu tarihi keşif, Orta Çağ dönemine ait yaşam tarzı, inançlar ve sosyal yapı hakkında değerli bilgiler sunuyor. Harpole Hazinesi geçmişin sırlarını günümüze taşıyan nadir buluntulardan biri olarak tarih sahnesindeki yerini alıyor. Bu keşif hem arkeoloji dünyasını hem de tarih meraklılarını heyecanlandıran üzerinde daha fazla araştırma yapılması gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.

TARİHE IŞIK TUTAN KEŞİF

Arkeologlar MS 630-670 yıllarına tarihlenen mezarda, bir kadına ait kalıntılar buldu. Bu kadının döneminin dindar ve varlıklı bir figürü olduğu düşünülüyor.

HARPOLE HAZİNESİ: EŞSİZ BİR KOLEKSİYON

Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) ekibi tarafından yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan hazineler 'Harpole Hazinesi' olarak adlandırıldı.

Bu hazine Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeler gibi değerli eşyaları kapsıyor. Bu kolye "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" olarak nitelendiriliyor.

MEZARDAN ÇIKAN DİĞER ESERLER

Keşfedilen mezar sadece zengin bir hazineyle değil, aynı zamanda iki süslü kap, bir bakır tabak ve büyük bir haç içeriyor. Bu buluntular, dönemin kültürel ve dini yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

Kazı Başkanı Levente Bence Balázs kazı sırasındaki deneyimlerini paylaşarak, topraktan ilk altın parçalarının çıkmaya başladığında bunun önemli bir keşif olduğunu anladıklarını belirtti.

Balázs "Britanya'da şimdiye kadar keşfedilen en önemli erken Orta Çağ kadın cenazesi" olarak değerlendirdiği bu buluntular karşısında duyduğu heyecanı dile getirdi.

MEZARDAKİ KADIN KİM?

Uzmanlar mezardaki kadının toplumda önemli bir yere sahip olduğunu, belki bir prenses ya da başrahibe olabileceğini düşünüyor. Bu kadının mezarının yanı sıra üzerinde bulunan eşyaların da gösterişliliği ile desteklenen bir teori.

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