1.300 yıldır gün yüzü görmeyen hazine! Çil çil altınları gören şaştı kaldı

Bu hazine Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeler gibi değerli eşyaları kapsıyor. Bu kolye "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" olarak nitelendiriliyor.

MEZARDAN ÇIKAN DİĞER ESERLER Keşfedilen mezar sadece zengin bir hazineyle değil, aynı zamanda iki süslü kap, bir bakır tabak ve büyük bir haç içeriyor. Bu buluntular, dönemin kültürel ve dini yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

Kazı Başkanı Levente Bence Balázs kazı sırasındaki deneyimlerini paylaşarak, topraktan ilk altın parçalarının çıkmaya başladığında bunun önemli bir keşif olduğunu anladıklarını belirtti.

Balázs "Britanya'da şimdiye kadar keşfedilen en önemli erken Orta Çağ kadın cenazesi" olarak değerlendirdiği bu buluntular karşısında duyduğu heyecanı dile getirdi.

MEZARDAKİ KADIN KİM? Uzmanlar mezardaki kadının toplumda önemli bir yere sahip olduğunu, belki bir prenses ya da başrahibe olabileceğini düşünüyor. Bu kadının mezarının yanı sıra üzerinde bulunan eşyaların da gösterişliliği ile desteklenen bir teori.