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1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...

Altın yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olarak kabul ediliyor. Özellikle son dönemlerde altının fiyat hareketleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çeyrek altın ve ons altın günlük fiyatları piyasaların nabzını tutan önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi'nin son altın fiyatı tahmini piyasalarda büyük bir merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 17:01 Güncelleme 06 Mart 2024, 17:01
1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...

Citi altın fiyatlarına ilişkin yaptığı son tahminle yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekti. Banka, eğer tahmini gerçekleşirse piyasaların ciddi bir sarsıntı yaşayabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının geleceği konusunda keskin bir artış öngörüsünde bulunan Citi bu senaryonun gerçekleşmesi halinde piyasalarda yeni bir dönemin başlayacağını ifade ediyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirim beklentilerinin ertelenmesine yol açtı.

Altın fiyatları da bu gelişmelerin ardından iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Ocak ayında Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı ve yapışkan enflasyon nedeniyle faiz indirimleri konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemesi piyasaların yakın takibinde.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENEN SIÇRAMA

Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, sarı metalin değerinde önemli bir artış öngörüyor. Bankaya göre, merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceği anlamına geliyor.

Citi analistleri özellikle Doshi'nin de dahil olduğu bir notta gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşmanın ve bunun sonucunda ABD dolarına yönelik güven krizinin altın fiyatlarını 3.000 dolar/ons seviyesine taşıyabilecek "en olası ihtimal" olduğunu belirtiyor.

PİYASALARIN GELECEĞİ

Citi'nin bu dikkat çekici tahmini altın yatırımcıları ve piyasa analistleri arasında geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Eğer Citi'nin öngörüsü gerçekleşirse, altın fiyatlarında yaşanacak bu keskin yükseliş yatırımcıların stratejilerinde önemli değişikliklere neden olabilir.

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