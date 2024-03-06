1 gram altını olan bile kasırgaya hazır olsun! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı ilan etti! 2024 sonuna kadar...

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENEN SIÇRAMA Citi'nin altın fiyatlarına ilişkin tahmini, sarı metalin değerinde önemli bir artış öngörüyor. Bankaya göre, merkez bankalarının altın alımlarını keskin bir şekilde artırması olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceği anlamına geliyor.

Citi analistleri özellikle Doshi'nin de dahil olduğu bir notta gelişmekte olan piyasalar merkez bankaları arasında dolarsızlaşmanın ve bunun sonucunda ABD dolarına yönelik güven krizinin altın fiyatlarını 3.000 dolar/ons seviyesine taşıyabilecek "en olası ihtimal" olduğunu belirtiyor.

PİYASALARIN GELECEĞİ Citi'nin bu dikkat çekici tahmini altın yatırımcıları ve piyasa analistleri arasında geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Eğer Citi'nin öngörüsü gerçekleşirse, altın fiyatlarında yaşanacak bu keskin yükseliş yatırımcıların stratejilerinde önemli değişikliklere neden olabilir.