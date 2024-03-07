CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MART 2024: Bugün anlık gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın 24 ayar altın kaç para?

Yatırımcıların güvenli limanı olarak kabul edilen altın, 2024 yılında da yükselişini sürdürüyor. Ekonomik dalgalanmalar ve global belirsizliklerle birlikte, altına olan talep artış gösteriyor. Özellikle 24 ayar gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen altın türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, 7 Mart 2024 tarihinde altın fiyatları ne durumda? İşte detaylı bir şekilde 24 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın ve Atabeşli altın fiyatları...