Hisseli tapu nasıl tek tapu olur? Hisseli tapu haciz işlemi nasıl gerçekleşir?

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Hisseli tapu sahipleri, bir hissedarın borçları nedeniyle tapu üzerine konulan haciz sorunuyla karşılaşabilirler. Bu durum, diğer paydaşların mülklerinin tehlikede olup olmadığını merak etmelerine neden olabilir. Ancak hisseli tapuların haciz işlemine tabi olması, yasal bir işlemdir ve bu durumda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Hisseli Tapu Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla sahibi olduğu bir durumu ifade eder. Örneğin, bir kişi bir mülkü miras bıraktığında ve birden fazla mirasçı bu mülkün sahibi olursa, bu mülk hisseli bir tapuya sahip olur. Her mirasçı, mülkün belirli bir yüzdesine sahip olur ve bu yüzde tapuda kayıtlıdır. Hisseli tapu, her bir mirasçının mülk üzerindeki haklarını ve payını belirler.