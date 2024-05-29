CHP'de 'hançer'li polemik! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'çık açıkla' çağrısı: "İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et"

4 Kasım 2023'teki kurultay sonrası konuk olduğu ilk canlı yayın programında 'hançerlendiğini' söyleyen Kılıçdaroğlu, o dönem 'değişim' tartışmalarında başı çeken CHP 'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu işaret etti.

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'HANÇERLENDİM' DEDİ, İMAMOĞLU'NA İŞARET ETTİ



Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;



"Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım.





