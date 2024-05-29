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CHP'de 'hançer'li polemik! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'çık açıkla' çağrısı: "İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et"

CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra ağzını açtı CHP'nin mevcut yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek 'hançerlendim' çıkışında bulundu. 'Hançer' polemiğinde topa giren İmamoğlu ise "Hançerlendim' ifadesi muhatap alacağım tarif değil" diyerek Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Tartışmalar sürerken "Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı" diyen Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Ülkeyi gereksiz tartışmalara sürükleme. Kafalardaki soru işaretlerini gider" çağrısı geldi. Erdoğan, Biz kimin kimi hançerlediği ile ilgilenmedik ama ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 13:30
CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et 1

Türkiye son günlerde CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' söylemlerini tartışıyor.

CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et 2

4 Kasım 2023'teki kurultay sonrası konuk olduğu ilk canlı yayın programında 'hançerlendiğini' söyleyen Kılıçdaroğlu, o dönem 'değişim' tartışmalarında başı çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et 3



'HANÇERLENDİM' DEDİ, İMAMOĞLU'NA İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım.


Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından hançerlendiğini açık açık ilan etti
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından 'hançerlendiğini' açık açık ilan etti

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