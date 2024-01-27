Hisseli tapuda habersiz satış iptal edilir mi? Hisseli tapu satışı nasıl iptal edilir?

Hisseli Tapuda Satış İşlemi ve Riskler Gayrimenkulün birden fazla sahibi olduğu durumlarda hisseli tapu devri söz konusu olabilir. Ancak hisseli tapu sahipleri arasında anlaşmazlıklar veya habersiz satışlar, sorunlara yol açabilir. Özellikle bir hisseli tapu sahibi, diğer sahibin haberi olmadan gayrimenkulu satarsa, bu durum hem hukuki hem de mülkiyet açısından sorunlara yol açabilir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptal Edilir Mi? Hisseli tapuda habersiz gerçekleşen satış işlemleri, diğer hissedarlar için hukuki bir zeminde iptal edilebilir. Habersiz satışa maruz kalan hissedarlar, mahkemeye başvurarak söz konusu satışın iptalini talep edebilirler. Ancak iptal için bazı şartlar ve süreçler bulunmaktadır. Hisseli tapu sahiplerinin, bu tür durumlarla karşılaşmamak için alım satım işlemlerini özenle ve tüm tarafların onayını alarak gerçekleştirmeleri önemlidir.