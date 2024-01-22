Son dakika: Kırmızı etteki fahiş fiyatta flaş önlem! Artık devlet yapacak! Bakan Yumaklı açıkladı





"VERİMLİLİK"

Üreticinin verimsiz işletmelerini, verimli hale getirmelerini öneren Bakan Yumaklı, "Bizim onlara tavsiyelerimiz doğrultusunda gereğini yapmalarını istiyoruz. Bir bölgede yeteri kadar işletme var, birisi geldi dedi ki, "ben yeni bir işletme kuracağım." Ona izin vermeyeceğiz. Mevcut işletmelerin kapasitelerini yükseltmeyi hedefleyeceğiz. Bütün kaynakları onlara yönlendirmiş olacağız. Özellikle gençlere, kadınlara ekstra desteklemeler olacak. Daha önce olmayan destekler. Bunların çalışmaları devam ediyor. Biz istiyoruz ki hiç problem olmasın. Baktığımız zaman hangi kriteri karşılıyorsa o kriterin karşılığı olan desteği alacak. Her bir kriterin bir karşılığı olacak. Burada istediğimiz şey 100'ün üstünde destekleme var. Bunların yönlendirici etkisi yok. Belki zamanında varmış ama şimdi yok. Biz hem bitkisel üretimi hem hayvansal üretimi yapanlar için sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. "Evet ben bu işi yapmaya devam edeceğim" diyecek. Verimlilik bir diğer hedefimiz. Eğer bir buğday ekiyorsa dönümden 280 kilo değil de çok daha fazlasını almayı hedefleyecek. Hayvansal üretimde 24 kilogram süt değil de çok daha fazla sütü almayı hedefleyecek. Sonra o ürettiği ürünü kaliteli olarak üretecek bir üretim yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız üretimimizi artırmak. İçerideki ihtiyacı karşılamanın yanı sıra yurt dışına da bunların ihracatı kolaylıkla gerçekleşmiş olacak. Bazı zamanlarda tedbir amaçlı bazı ürünlerin ihracatını kayda bağlıyoruz. Bunu da yapmak istemiyoruz ama kendi tüketicimizi de korumamız lazım. O yüzden yeteri kadar ürünü üretelim, ürünümüz artsın ki ihracat dediğimizde hemen fiyatlar artmasın" açıklamasını yaptı.



"ZEYTİNYAĞINDA MARKALAŞMANIN ÖNEMİ"

Zeytinyağı konusuna da değinen Bakan Yumaklı, İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den dökme zeytin ithal ettiklerini belirlediklerini işaret ederek, "Türk markasıyla bir zeytinyağını göndermiyorsunuz. Dökme olarak gönderiyorsunuz. Onlar kendi markalarına şişeliyorlar. Buraya diyorlar ki İspanya'da şişelenmiştir. Senden 3 dolara alıyor. 8,5 avroya satıyor. Burada bizim 2 kaybımız var. Bir tanesi, kazanman gerekenden daha az para kazanıyorsun. İkincisi de onların pazarını kaybetmesini engelliyorsun, yardımcı oluyorsun. Markalaşmanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Herkesin bir anda önemli markaları ortaya çıkarması mümkün değil. Ama bizim asıl istediğimiz kurumsal bir şekilde marka oluşturup dünyada "evet bu Türk markasıdır, hem de en iyisidir" dedirtmek. Bizim bu yılki tarımsal ürün ihracatımız muhtemelen 31 milyar doları olacak. Geçen sene 30 milyar dolardı. Hem kendi ihtiyacımızı gideriyoruz hem ülkedeki misafirlerin ihtiyacını gideriyoruz. Bir de üzerine 31 milyar dolar para kazanıyoruz. Bunu niye 60 milyar yapmayalım? 80 milyar yapmayalım? Kırsaldaki hayat standardını yükseltmek için diğer bakanlıklarla görüşüyoruz. Daha önceden başlatmış olduğumuz bir projemiz vardı. Deprem nedeniyle ara verdik. Her şey yoluna girince bunu mutlaka yapacağız" dedi.





"TARIM SAYIMI 2026'DA BİTECEK"

Türkiye'de tarım sayımında sorunlar olduğunun altını çizerek, tarım sayımını en geç 2026 yıında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sayımın bu kadar uzun sürecek olmasını açıklayan Bakan Yumaklı, şu bilgileri verdi: "Türkiye küçük bir ülke değil ki. Tarım da küçük bir sektör değil. En son 2001'de yapılmıştı. Aradan 23 sene geçtikten sonra yapılacak olan tarım sayımının da böyle yapmış olmak için olmaması gerekir. Oradan gelecek veriler bizim politikalarımıza da bir yön de verecek. Onların büyük birçoğunu doğrulama olacak. Canlı materyaller için birebir de sayım olacak. Sizin ekilebilir alanlarınızı sayacak, çıkartacak, sizin ormanlık alanınızı çıkartacak. Su ürünleri alanlarınızı çıkartacak. Yani tarıma dair ne varsa Onların tamamını kapsayacak bir tarım sayımı konuşuyoruz. Kayıt dışılık konusu bizim hayvancılık politikasıyla da çözmek istediğimiz bir husus. Bütün bunların hepsi devreye girdikçe bu kayıt dışılığın azalacağını düşünüyorum. Kayıt dışına sebep olan şeylere de bakmak lazım. Onlardan bir tanesini engellemek için çiftçi kayıt sisteminde bir düzenleme yaptık. Herhangi bir sebeple miras vesaire gibi problemlerden dolayı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolamayanlara dair bir düzenleme yaptık. Böylece onlar desteklemelerden faydalanacaklar. ÇKS ile ilgili 16 Ocak'ta toplam başvuru sayısı 2 milyon 288 bin 862. Geçen yıla göre yaklaşık 40 bin kişi daha fazla ama dosyalar girilmeye devam ediyor. Hem dosya girişi hem de aynı zamanda kontroller yapılıyor. Bu sayı daha da artacaktır. Tamamı bitince de açıklayacağız"



"YUSUFELİ BARAJI'NDA 2 TRİBÜN FAAL HALE GELDİ"

Yusufeli Barajı'nda son testlerin yapıldığına değinen Bakan Yumaklı, elektrik üretim kısmını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına devredilmek üzere olduğunu bildirdi. Yusufeli Barajı'nın kurulu gücünün 558 megavat, yıllık toplam üretiminin 1,9 milyar kilovat saat olduğunu kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, "Yusufeli Barajı'nın ürettiği elektrik enerjisi 2,5 milyon kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayacak kadar. 5 Ocak 2024 tarihi itibariyle doluk oranı yüzde 73'e ulaştı. 191 metre ve 1,5 milyar metreküplük su depolandı. İnanılmaz bir rakam. Bugün itibariyle enerji üretimi için 3 adet türbinden ikisini faal hale getirdik. Son ünitenin, yani 3 üniteden son ünitenin de ocak ayı içinde faal hale getirmeyi hedefliyoruz. Enerji üretimine tam kapasite geçmiş olacak. Üç ünitenin de testleri bitip tamamlandığında artık bizim görevimiz sona ermiş olacak" diye konuştu.



"ÜRETİM PLANLAMASI OLACAK"

Üretim planlamasıyla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuatların oluştuğunu belirten Bakan Yumaklı, "Hep diyoruz ya "Türkiye'de üretim planlaması yok." İşte olacak. Ancak Türkiye gibi böyle geniş bir yelpazede üretim yapan bir ülkenin, "Ben karar verdim, şu tarihten itibaren düğmeye basıyorum, artık her şeyi planlıyoruz" demesi mümkün değil? Yüzlerce çeşit ürün var. Dolayısıyla, stratejik ürünlerden başlayarak bunların planlaması yapılacak. Sistem oturdukça bu halka genişletilecek ve yeni ürünler bunların içerisine dahil olacak. İlk etapta hububat ve yağlı tohumlar, olacak. Hayvansal üretim ise tamamı olacak. Ve yine söylüyorum; bizim sübvansiyonlu krediler, TKDK destekleri, bizim desteklerimiz, o yapıları hep bu üretim planlamasını destekler nitelikte olacak. Türkiye'nin tamamında başlayacak. Pilot il uygulaması olmayacak. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Ağustos ayının sonu itibariyle her şeyin bitmiş olacak. Çünkü eylülden itibaren bu bahsettiğimiz ürünlerde sistem uygulanmaya başlayacak" dedi.