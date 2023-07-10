Enerjide rota 'tam bağımsızlık': Sondaj, altyapı, nükleer... 200 milyar dolarlık proje hamlesi

Daha farklı, daha katma değerli ürün üreten bir ekonomi haline dönmesi gerekiyor. Emisyon düşürmenin de en temeli enerjiyi verimli kullanmak, gerek üretimde, gerek tüketimde, meskenlerde, sanayide ve diğer alanlarda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda düzenleyeceğimiz seferberlik yaklaşımıyla ülkede bunu ilerletebiliriz. Bu bizim bütün hedeflerimize yine yenilenebilirde olduğu gibi hitap eden bir alan. 2024'le 2030 yıllarını kapsayacak ulusal enerji verimliliğimizin ikinci fazı ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz şu anda" dedi.

HEDEF: ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Türkiye'nin ekonomideki temel açmazlarından bir tanesi cari açık ve bu cari açığın temel sebeplerinden bir tanesi, maalesef enerji ithalatı, bahsettiğimiz dışa bağımlılık hadisesi. 2022 yılı için 96,5 milyar dolarlık bir ithalat yaptık.