Enerjide rota 'tam bağımsızlık': Sondaj, altyapı, nükleer... 200 milyar dolarlık proje hamlesi

Türkiye ekonomisinin temel probleminin, enerji ithalatının lokomotifliğini üstlendiği cari açık olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035 yılına kadar planlanan toplam 200 milyar dolar büyüklüğündeki projelerle, yerli kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEPAR ATILACAK
Bayraktar, Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir kaynağı olduğuna dikkat çekti.
Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte her yıl yaklaşık 1.500 megavat rüzgâr projesi yapma hedefimiz var. 2035'e kadar 5000 megavatlık offshore'da, yani denizde rüzgâr projemiz var. Bu 1.500 megavat, önümüzdeki 12 yılda yaklaşık 18 bin megavat ilave güç artışı ile Türkiye rüzgârda 30 bin MW kurulu güce ulaşacak.
Güneşte biraz daha iddialı hedeflerimiz var. Yıllık en az 3 bin-3 bin 500 megavatlık yeni kurulu gücü devreye almamız gerekiyor, yani 2035 yılına kadar yaklaşık 40 bin megavatlık ilave hedef koyduk" dedi.
YER ALTI KAYNAKLARI KAZANDIRILACAK
Bayraktar, yeni dönemde maden alanına özel bir önem vereceklerini kaydetti.