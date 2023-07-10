Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lıya promosyon jesti! 7.500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı

FİBABANKA



Temmuz kampanyası ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

ING

Temmuz ayı boyunca geçerli kampanya ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.