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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 09:46
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    • 12.07.2023 09:46
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    Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lıya promosyon jesti! 7.500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı

    Maaşlarını farklı bankalara taşıyan emekliler arasında sunulan promosyonlar büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Birçok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilerine nakit promosyon ödemesi yapma fırsatı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak ek bir gelir kaynağı sağlama imkanı tanıyor. Son dönemde yapılan artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 10.000 TL'ye kadar yükseldi.

    Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sağlıyor. Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek ödeme alma imkanı elde edebiliyor. Ancak promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmek emekliler için büyük önem taşıyor. Ödemeler genellikle sabah saatlerinden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor.

    DENİZBANK

    DenizBank SGK emekli maaşını ilk defa bankalarına aktaracak olan ve 3 yıl süreyle maaşını almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmayı taahhüt ediyor.

    ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.

        ING BANK

        ING Bank SGK emekli maaşını taşıyan müşterilerine 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor.

        YAPI KREDİ BANKASI

        Yapı Kredi Bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapma imkanı sunuyor.

        AKBANK

        Akbank SGK emekli maaşını bankalarından alan müşterilere 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yaparken, ek olarak 3.000 TL değerinde chip-para da veriyor. Böylece emeklilere toplamda 10.000 TL avantaj sağlanıyor.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, kredi kartıyla yapılacak 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı da sunuluyor.

            TÜRKİYE FİNANS

            Türkiye Finans SGK emekli aylığını 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanmak da mümkün.

            İŞ BANKASI

            İş Bankası emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapma imkanı sunuyor.

            FİBABANKA

            Temmuz kampanyası ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

            ING

            Temmuz ayı boyunca geçerli kampanya ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Emekli maaşını taşıyanlar, her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lıya promosyon jesti! 7.500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı
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