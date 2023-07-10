Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde geldi! BAĞKUR ve SSK'lıya promosyon jesti! 7.500 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sağlıyor. Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek ödeme alma imkanı elde edebiliyor. Ancak promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmek emekliler için büyük önem taşıyor. Ödemeler genellikle sabah saatlerinden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.