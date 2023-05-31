Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın attığı dev adımlar etkisini gösteriyor! Enerji ithalatına ödenen tutar yüzde 36 azaldı

Başkan Erdoğan seçim öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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