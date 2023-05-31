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    • Ekonomi
    • 31.05.2023 09:39
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    • 31.05.2023 11:04
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    Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın attığı dev adımlar etkisini gösteriyor! Enerji ithalatına ödenen tutar yüzde 36 azaldı

    Türkiye özellikle Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlarla enerji ithalatında büyük tasarruflar etti. Enerji ithalatı için geçen yıl ödenen tutar, bu yıl yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi.

    Enerji ithalatına ödenen tutar yüzde 36 azaldı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi.

    İTHALAT GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 4,8 AZALDI
    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

    Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

        ENERJİ İTHALATI YILLIK BAZDA YÜZDE 36,3 AZALDI
        Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azaldı.

        PETROL İTHALATI YÜZDE 33,7 AZALDI
        Ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33,7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.

        Başkan Erdoğan seçim öncesi A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu ifade etmişti. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın attığı dev adımlar etkisini gösteriyor! Enerji ithalatına ödenen tutar yüzde 36 azaldı
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