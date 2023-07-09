10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılır.