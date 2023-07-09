10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Temmuz ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılır.
Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.