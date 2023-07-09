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    • Ekonomi
    • 10.07.2023 05:57
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    • 10.07.2023 05:57
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    10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller 10 Temmuz Pazartesi gününde bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Evde bakım parası yattı mı" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023!

    Temmuz ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. İşte, 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

    Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılır.

    Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.

        Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı farklı tarihlerde yattığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme sorgulama ekranı bulunuyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile beraber sisteme giriş yapan kullanıcılar, " Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.
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        Haberler Ekonomi 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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