'Milli Enerji ve Maden Politikası' Türkiye'ye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK ATILIM

Yapılan çalışmalarla 2002 yılında 31 bin 846 megawat olan Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 103 bin 809 megawat oldu. Bu kurulu gücün 31 bin 571 megawatını hidrolik enerjiye, 11 bin 437 megawatını yerli kömüre, 11 bin 396 megawatını rüzgâr enerjisine, bin 691 megawatını jeotermal enerjiye, 2 bin 309 megawatını biyokütle enerjisine ve atık ısıya, 9 bin 245 M megawatını ise güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri oluşturuyor.