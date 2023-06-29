'Milli Enerji ve Maden Politikası' Türkiye'ye güç veriyor! Berat Albayrak rotayı çizdi... Rekorlar ardı ardına geldi

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı.
YERLİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLECEK
Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK ATILIM
Yapılan çalışmalarla 2002 yılında 31 bin 846 megawat olan Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 103 bin 809 megawat oldu. Bu kurulu gücün 31 bin 571 megawatını hidrolik enerjiye, 11 bin 437 megawatını yerli kömüre, 11 bin 396 megawatını rüzgâr enerjisine, bin 691 megawatını jeotermal enerjiye, 2 bin 309 megawatını biyokütle enerjisine ve atık ısıya, 9 bin 245 M megawatını ise güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri oluşturuyor.