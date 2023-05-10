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    • Haberler
    • 10.05.2023 08:40
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    • 10.05.2023 08:40
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    Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher! Altında Berat Albayrak'ın imzası var

    Dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu cevherlerden yıllık 200-220 milyon dolar bir kazanç sağlayacağını belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık cevher değil mücevher satacağız" dedi. Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde temeli atılan proje, Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı olaran tanımlanıyor.

    takvim.com.tr
    Türkiye’nin enerjideki ’Kızılelma’sı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beylikova'daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Dönmez, endüstriyel tesisin kurulmasıyla buradan yıllık 220 milyon dolarlık gelir sağlanacağını söyledi.

    YILLIK 200-220 MİLYON DOLARLIK GELİR
    Bakan Dönmez, "Bu sahadaki toplam rezerv miktarı, 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı, yıllık bin 200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik.

    Endüstriyel tesise geçtiğimizde, yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz" dedi.

    "GABAR'DA 2-3 YILDA 100 KUYU"
    Bakan Dönmez, Şırnak'taki petrol keşfiyle ilgili de konuştu. Dönmez, "Şu anda Türkiye'de kamu ve özel sektörün günlük üretimi, 80 bin varil. Bu sahayı devreye aldığımızda iki katından daha fazla bir üretim artışı sağlamış olacağız.

        Sadece bu saha, tek başına Türkiye'deki petrol ihtiyacının yüzde 12'sini karşılama kapasitesine sahip. 2-3 yıl içerisinde, sahanın tamamında 100 kadar üretim kuyusu açacağız ve boru hattıyla birlikte rafinerilere veya terminallere sevkiyatını başlatacağız" diye konuştu.

        AKKUYU'DA 1 YILDA ELEKTRİK ÜRETİMİ
        Türkiye'nin 60 yılı aşkın süredir hayal ettiği ancak bir türlü başarılamayan Akkuyu Nükleer Santrali'nde (NGS) artık son virajın alındığını ifade eden Dönmez, "Nükleer yakıtlar tesise geldi. Bir yıl içerisinde elektrik üretimine geçilecek.

        Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımı ve yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırım. Şu anda 25 bin civarında insanımız burada çalışıyor. Burada kullanılacak malzemelerin yüzde 25-30'luk kısmı da Türkiye'den sağlanıyor.

            Dört reaktör de devreye girdiğinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış olacak" bilgisini verdi.

            Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından basın mensuplarına bölgeye kurulan pilot üretim tesisini gezdirdi.

            "KULLANILMADIĞI YER YOK GİBİ"
            Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer de gazetecilere, cevher üretiminin yapıldığı maden sahasını gezdirdi. Keleşer, "Türkiye, nadir toprak elementleriyle ilgili üretim yapan ülkeler arasına girmiş olacak.

            Nadir toprak elementleri; savunma sanayi, cam sanayi, mıknatıslar gibi alanlarda uydu haberleşmesinde, akıllı füzelerde, araç parçalarında ve hard disc'lerde, petrol rafinerilerinde ve sensörlerde kullanılıyor. Yüksek teknolojilerde kullanılmadığı yer yok gibi" bilgisini verdi.

            BERAT ALBAYRAK TEMELİNİ ATMIŞTI
            Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin temellerini bakanlığı döneminde Berat Albayrak atmıştı. O dönemde enerjide bağımsızlık için birden çok cephede mücadele veren ve bugün hem doğal gaz, hem petrol hem de bor alanında alınan sonuçların mimarı olan Albayrak, çalışmaların devam ettirilmesi ile bugün yaşanacak olanları da "Burası Çok Önemli" isimli kitabında tek tek anlatmıştı.

                CEP TELEFONUNDA 8 TÜR NTE BULUNUYOR
                Japonların teknolojinin tohumu, ABD'lilerin ise teknolojik metal olarak tanımladığı Nadir toprak elementleri yeşil enerjiden ilaç endüstrisine, savunma sistemlerinden telekomünikasyona kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

                Periyodik tabloda 17 kimyasal element olarak yer alan Nadir toprak elementlerinden örneğin bir cep telefonunda 8 adet bulunuyor. Renkli ekranlarda, mikrofonlarda, cep telefonu devreleri ve ünitelerinin küçük olmasında kullanılıyor.

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                Haberler Haberler Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher! Altında Berat Albayrak'ın imzası var
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