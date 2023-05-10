Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher! Altında Berat Albayrak'ın imzası var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beylikova'daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Dönmez, endüstriyel tesisin kurulmasıyla buradan yıllık 220 milyon dolarlık gelir sağlanacağını söyledi.
YILLIK 200-220 MİLYON DOLARLIK GELİR
Bakan Dönmez, "Bu sahadaki toplam rezerv miktarı, 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı, yıllık bin 200 ton üretim yapıyor. 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik.
Endüstriyel tesise geçtiğimizde, yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. 300-350 milyon dolarlık bir yatırımla bunu gerçekleştireceğiz. Bu tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz" dedi.