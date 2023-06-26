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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 11:37
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    • 26.06.2023 11:37
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    Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların rekoru!

    Son dakika haberleri... CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği İstanbul Havalimanı Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı'nda dün toplam bin 593 uçuş yapılırken, 252 bin 364 yolcuya da ev sahipliği yapıldı.

    İstanbul Havalimanı’ndan tüm zamanların rekoru!

    Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla 'günlük yolcu sayısında' yeni bir rekora ulaştı.

    252 BİN YOLCU KULLANDI
    İstanbul Havalimanı'nda dün toplam bin 593 uçuş yapılırken, 252 bin 364 yolcuya da ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan havalimanında, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.

    Ramazan Bayramı'nın son günü 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.



        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE AVRUPA'NIN GÜNLÜK UÇUŞ REKORU KIRILMIŞTI
        Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı.

        11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

        Böylece, Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.

        İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZA ATTIĞI, TAKOZ MUHALEFETİN ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞI HİZMET SİYASETİNİN DEV ESERLERİ
        Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'lı masa ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği dev projeleri hedef almaya devam ediyor.

            Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan savunma sanayi projelerini hedef almıştı. İşte muhalefetin hayal bile edemediği için karşı çıktığı ancak gerçekleştirildiği zaman üstüne çökmeye çalıştığı dev projeler.

            Baykar Teknoloji firmasını hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Devletin imkanları aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor. Örtülü işleri yoksa korkmasınlar ama muhtemelen rekabetten korkuyorlar. 'Güzel güzel para kazanıyorduk, iktidar değişirse rekabet olacak' diye korkuyor olabilirler. Kusura bakmasınlar ama onlara dokunacağız." şeklinde skandal sözler sarf etmişti.




            İHA'LAR SİHALAR TARİH YAZIYOR
            Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar ABD, Avrupa ve Çin'i ihracatta geri bıraktı.

                AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı her şeye karşı olan ve yıllarca dev projelere takoz olmaya çalışan CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul-İzmir otoyolunu bir avuç mutlu azınlık kullanacak." dedi.



                35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
                İstanbul-İzmir otoyolunu ilk üç yılda 35 milyon araç kullandı.

                "KAPATACAĞIZ" DEDİKLERİ İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEYE YERLEŞTİ
                CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye yerleşti.

                    AVRUPA'DA BİRİNCİ OLDU
                    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nda yer alan verilere göre 31 Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.




                    KILIÇDAROĞLU ŞEHİR HASTANELERİNE KARŞI ÇIKTI
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "şehir hastanelerinin yapımını" gereksiz bulmuş ve karşı çıkmıştı.

                    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kovid-16 pandemisinde hizmet verdi ve olası bir krizin önünde geçmiş oldu. Hastane, hasta bakımı için yüksek kaliteli bir ortam yaratmasının yanı sıra estetik yönü, kentsel, işlevsel ve sürdürülebilirlik özellikleri ile rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

                        2.5 yılda 7.5 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunan hastanenin geçtiğimiz ay açıklanan rakamla yüzde 100'e yakın doluluğa sahip olduğu bildirilmişti.

                        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
                        CHP ve fondaş medyası Yavuz Sultan Selim Köprüsü için "2 beton kuleden ibaret" diyerek yapılamayacağını duyurmuştu.




                        KÖPRÜ 2022'de REKOR KIRDI
                        Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün araç geçiş rekorları kırıyor. 1408 metrelik ana açıklığı ve 59 metrelik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçti.

                            BOLU TÜNELİ YAPILDI
                            Bugün muhalefette olanlar Bolu tünelini yıllarca yapamadılar Başkan Erdoğan geldi Bolu Tüneli'ni de yaptı.




                            BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEN GEÇEN YIL 12,3 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
                            Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, tüneli günlük ortalama yaklaşık 34 bin araç kullandı. Tünelin Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara yönünde bir yıl içinde 12 milyon 355 bin araç geçti.




                            MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ
                            CHP ve fondaş medyası Marmaray ve Avrasya Tüneli hakkında söylenmedik yalan bırakmamıştı.

                            Bugün Marmaray ve Avrasya Tüneli kıtalararası ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor. Avrasya Tüneli'nin, Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Eylül 2022'de yaptığı açıklamada, "Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, ekonomiye katkı veriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

                                Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete alınan tünelin, Asya ve Avrupa arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini hatırlatarak, şu bilgiyi vermişti:

                                "Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde toplam 455 bin 746 araç geçiş yaptı. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı."

                                TOPLAM 91 MİLYONA YAKIN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI
                                Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibarıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetmişti:

                                "Toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı. 2016'dan bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin araç geçti. İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı, fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz."




                                Türkiye'nin yerli otomobil projesi ilk açıklandığı andan itibaren karşı çıkan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Otomobil üreteceğiz dediler hani nerede?" demişti.


                                SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
                                Kılıçdaroğlu'nun "uçak inmez" dediği Sabiha Gökçen Havalimanı uçak ve yolcu sayısında rekor üstüne rekor kırıyor.




                                    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA 24 ARALIK'TA DIŞ HAT GELEN YOLCUDA REKOR KIRILDI
                                    İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından (İSG) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesiyle uluslararası seyahate artan talep, yeni yıl tatiliyle beraber zirve yaptı.

                                    Tatilini Türkiye'de veya İstanbul aktarmalı farklı ülkelerde geçirmek isteyenler, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dış hat yolcu sayılarında tarihi rekora imza atılmasını sağladı.

                                    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 24 Aralık 2022'de 29 bin 162 ile en yüksek dış hat gelen yolcu sayısına ulaşıldı. Söz konusu tarihte dış hatlarda giden yolcu sayısı ise 26 bin 582 kişi oldu. Böylece 24 Aralık'ta dış hatlarda toplamda 55 bin 744 yolcuya hizmet verildi.
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