Param durduğu yerde katlansın diyenler müjde yaşadınız! 10.744 TL'lik katmerli faiz müjdesi! 32 günlük net kazancınız...

Birikim yapmak ve parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok insan günümüzde mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları nakit parası olan ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi ise yatırım yapacak olanların kazançlarını önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların faiz oranlarına göre yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı belirlenerek birikim yapmak isteyenlerin karar sürecine yardımcı oluyor.