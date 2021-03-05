İstanbul'u, 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Ancak İstanbul Havalimanı'nın "yağmurlu ve rüzgarlı havalarda felakete davetiye çıkardığını" savunan CHP'den, yeni bir açıklama daha geldi.