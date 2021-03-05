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    • 05.03.2021 13:34
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    Heykelci CHP'den skandal Havalimanı açıklaması: İktidara geldiğimizde...

    Hizmet anlayışı heykelcilikten ibaret olan CHP'nin Havalimanı ile ilgili niyeti belli oldu. 'daki çoğu havalimanını geride bırakan içib CHP'li 'den skandal bir açıklama geldi. Pekşen, “İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını na çevirmesi ve nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır” dedi.

    Türkiye'nin dev yatırımlarından olan ve İstanbul'da inşa edilen üçüncü havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), günlük ortalama uçuş sayısı bakımından Avrupa'da en yoğun meydanın, İstanbul Havalimanı olduğu bilgisini paylaştı.

    İSTANBUL AVRUPA'DA ZİRVEDE
    EUROCONTROL tarafından hazırlanan 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı 501 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.

    İstanbul'u, 436 uçuş ortalamasıyla Paris Charles de Gaulle ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

    Ancak İstanbul Havalimanı'nın "yağmurlu ve rüzgarlı havalarda felakete davetiye çıkardığını" savunan CHP'den, yeni bir açıklama daha geldi.

        CHP İSTANBUL HAVALİMANINI KAPATACAK
        25 ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan söz konusu havalimanını sosyal medya paylaşımıyla hedef alarak, "İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır" dedi.

        "İktidara geldiğimizde ilk imza, 3'üncü Havalimanı'nı Kargo Havalimanı'na çevirmesi ve Atatürk Havalimanı'nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır."
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