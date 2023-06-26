Wagner isyanı Ruble’yi vurdu! En düşük seviyeyi gördü

Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in kısa süreli isyanının ardından ruble dolar karşısında yüzde 3 ile yılın en sert düşüşünü yaşadı.
Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin, Putin'in ordu komutanlarının görevden alınmasını talep ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Bu kalkışmanın ardından Prigojin ile Kremlin arasında ipler koptu. Belarus lideri Alexander Lukaşenko anlaşmaya aracılık etti.
24 Haziran'da Lukaşenko'nun gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini duyuran Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.
RUS RUBLESİ 2022'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ
Haftanın ilk işlem gününün açılışında Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin etkisiyle ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,1 düşerken, dolar/ruble paritesi 86,37 seviyesine yükseldi.
Böylece Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.