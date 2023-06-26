Wagner isyanı Ruble’yi vurdu! En düşük seviyeyi gördü

Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in kısa süreli isyanının ardından ruble dolar karşısında yüzde 3 ile yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin, Putin'in ordu komutanlarının görevden alınmasını talep ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Bu kalkışmanın ardından Prigojin ile Kremlin arasında ipler koptu. Belarus lideri Alexander Lukaşenko anlaşmaya aracılık etti.