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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 13:17
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    • 26.06.2023 13:19
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    Wagner isyanı Ruble’yi vurdu! En düşük seviyeyi gördü

    Rus rublesi, hafta sonu Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin ardından dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ruble’ye Wagner etkisi!

    Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in kısa süreli isyanının ardından ruble dolar karşısında yüzde 3 ile yılın en sert düşüşünü yaşadı.

    Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin, Putin'in ordu komutanlarının görevden alınmasını talep ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Bu kalkışmanın ardından Prigojin ile Kremlin arasında ipler koptu. Belarus lideri Alexander Lukaşenko anlaşmaya aracılık etti.

    24 Haziran'da Lukaşenko'nun gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini duyuran Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

    RUS RUBLESİ 2022'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

    Haftanın ilk işlem gününün açılışında Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin etkisiyle ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,1 düşerken, dolar/ruble paritesi 86,37 seviyesine yükseldi.

    Böylece Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

        Rus piyasasının açılmasının ardından ruble kayıplarının bir kısmını karşılarken, dolar/ruble paritesi 84,75 seviyelerine geriledi.

        EN KÖTÜ PERFORMANS GÖSTEREN PARA BİRİMİ OLDU

        Ruble bu yıl dolar karşısında yüzde 14'ten fazla değer kaybederek gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.

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        Haberler Ekonomi Wagner isyanı Ruble’yi vurdu! En düşük seviyeyi gördü
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