Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndan tüm zamanların rekoru! Avrupa'daki havalimanlarını solladı

Havalimanının işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'nda toplam 1684 uçak inişi ve kalkışı yapıldı.
Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük hava trafiğine ulaştı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, en yüksek günlük hava trafiği, Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 1624 iniş-kalkışla yaşanmıştı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZA ATTIĞI, TAKOZ MUHALEFETİN ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞI HİZMET SİYASETİNİN DEV ESERLERİ
Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6'lı masa ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği dev projeleri hedef almaya devam ediyor.