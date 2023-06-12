Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: 450 milyon dolarlık yeni finansman

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, söz konusu projeyle 450 milyon dolarlık finansmanı, sanayiciler, KOBİ ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını söyledi.

KOSGEB eliyle KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:"İhracatımızın yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini, özelikle 'AB sınırda karbon mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021'de yüce Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye yeşil sanayi projesinin şimdiden KOBİ'lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KOSGEB'E 250, TÜBİTAK'A 175 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Proje kapsamında, 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK'ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ise proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacak.

Türkiye sanayisi her alanda son yıllarda önemli bir büyüme kaydederken, tüm ihracatının yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor ve bunun yüzde 40'ından fazlası Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda AB, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında AB'ye ihraç edilen ürünler için daha katı karbon standartları benimseyeceğini açıkladı. Projeyle sanayi sektörünün karbon salınımının azaltılmasını sağlamak ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyumu gerçekleştirmek için harekete geçildi.

Proje, endüstriyel firmaların yenilenebilir enerjinin gücünden faydalanmalarını, enerji verimli teknolojileri uygulamalarını ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsemelerini sağlayarak daha sürdürülebilir geleceğin yolunu açacak.

Endüstriyel firmaların düşük karbon salınımına sahip, sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe doğru geçişini hedefleyen proje, ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı da teşvik ediyor.

İŞLETMELER KARBON SALINIMLARINI GÜNEŞ ENERJİSİYLE AZALTACAK

Binlerce sanayi firmasının yararlanmasının hedeflendiği proje ile işletmelerin karbon salınımı, kendi tüketimleri için yenilenebilir enerjilere yatırım yapılarak azaltılacak, kaynak verimlilikleri iyileştirilerek yeşil dönüşüm planları geliştirip uygulanabilecek. Bu sayede firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) kolaylıkla uyum sağlayacak.

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacak. Söz konusu destekle yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda endüstriyel işletmeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından da Türkiye'de veya diğer pazarlarda yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar hedeflenecek. Yeşil Start-Up'lar, KOBİ'ler, büyük firmaların başvurabileceği destekler; yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine katkıda bulunan AR-GE, prototip geliştirme, standart geliştirme ile yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecek.

Bakanlık ise teknik destek bileşeni altında proje yönetimi, tanıtım, ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, yeşil sanayi akademisi, yeşil izleme sistemi ve tanıtım ve yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacak.