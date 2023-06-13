Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.06.2023 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2023 09:08
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, yarın mı? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023? Asgari ücret nasıl belirleniyor?

    Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret ara zammı için geri sayım sona eriyor. İlk toplantı tarihinin belli olmasıyla birlikte başka detaylar da merak edildi. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, yarın mı? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

    Asgari ücret için ilk toplantı 13 Haziran'da yapılacak. Milyonları ilgilendiren zam oranı için komisyon üyeleri bir araya geliyor. Bu gelişmelerin ardından akıllara 2. toplantı tarihi de geldi. Peki, 2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, yarın mı? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte detaylar...

    SÜREÇ BAŞLIYOR! 2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.

    TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK

    Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

        İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI DA DİKKATE ALINACAK

        Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil; işçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de kamu tarafı var. Mutlaka yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

        AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

        Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Akyapı Ticarethane
        Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman, yarın mı? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman 2023? Asgari ücret nasıl belirleniyor?
            loading
            SON DAKİKA