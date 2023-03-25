Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek sonra da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyerek son kontrollerini yapacak.

60 BİN TL ÖN ÖDEME

Ön sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayıp çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden 'Trumore e-Cüzdanı'nı yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.