TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

TOGG kura çekimi tarihi günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Yerli otomobil TOGG için beklenen gün geldi. Ön sipariş işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Ön ödemeyi yapan vatandaşlar kura çekimine katılacak ve süreç bu şekilde işleyecek. Peki, TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek? İşte haberin detayı!