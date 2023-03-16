TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?
Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği TOGG için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Son bilgilere göre, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci olacak. Ön ödemenin ardından kura çekimi yapılacak ve sonuçlar noter huzurunda açıklanacak. Peki, TOGG kura çekimi tarihi açıklandı mı? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek? İşte merak edilenler!
16.03.2023 09:29 - Son Güncelleme: 16.03.2023 09:36
TOGG kura çekimi tarihi günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Yerli otomobil TOGG için beklenen gün geldi. Ön sipariş işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Ön ödemeyi yapan vatandaşlar kura çekimine katılacak ve süreç bu şekilde işleyecek. Peki, TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek? İşte haberin detayı!