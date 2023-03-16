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TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği TOGG için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Son bilgilere göre, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci olacak. Ön ödemenin ardından kura çekimi yapılacak ve sonuçlar noter huzurunda açıklanacak. Peki, TOGG kura çekimi tarihi açıklandı mı? TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek? İşte merak edilenler!

16.03.2023 09:29 - Son Güncelleme: 16.03.2023 09:36
TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

TOGG kura çekimi tarihi günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Yerli otomobil TOGG için beklenen gün geldi. Ön sipariş işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Ön ödemeyi yapan vatandaşlar kura çekimine katılacak ve süreç bu şekilde işleyecek. Peki, TOGG T10X kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek? İşte haberin detayı!

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TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ DUYURULDU!

Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

TOGG KURA ÇEKİMİ TARİHİ! TOGG kura sonuçları ne zaman açıklanacak? T10X ne zaman teslim edilecek?

Örneğin Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak.

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