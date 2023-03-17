CEO Gürcan Karakaş duyurdu! TOGG çarpışma testi sonuçları! TOGG Euro NCAP testinden 5 yıldız aldı mı?

TOGG'un satış fiyat listesi ve ön sipariş tarihleri belli oldu. Bu kapsamda TOGG sahibi olmak isteyenler, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. T10X modeli için ön siparişler çekilişle belirleneceği belirtilirken, Trumore uygulamasını indiren veya Togg web sitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar 60 bin TL ön ödeme yaparak çekilişe katılabilecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOGG çarpışma testi yer alıyor. Peki, TOGG .arpışma testinden geçti mi? TOGG Euro NCAP test sonucu nasıl? İşte detaylar...
TOGG EURO NCAP TESTİNDEN GEÇTİ Mİ?
Geçmişte konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürcan Karakaş testlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;
"Otomobiller 16'sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi. Teste gönderilen araç sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Araçlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Avrupa tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da TOGG modeli yollarda olacak. Testler bitmeden satış için araç üretmemiz söz konusu olamaz. Regülasyonlar sürekli değişiyor."
"SATIŞA SUNULDUKTAN 1 YIL SONRA"
"Euro NCAP, bir otomobil satışa sunulduktan sonra yapılır. Yani Euro NCAP ekipleri, TOGG'dan bağımsız piyasadan araçları alıp testini yapacak" açıklamasında bulunan TOGG CEO'su Karakaş testten beklentisinin 5 yıldız olduğunu belirtti.