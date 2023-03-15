TOGG parçaları yerli mi? CEO’dan açıklama! TX10 PARÇALARI nereden geliyor? TOGG motor, yazılım, batarya, boya hepsi...

TOGG MOTORU YERLİ Mİ?

TOGG otomobillerin banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorları yerli olmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.