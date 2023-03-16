TX10 PARÇALARI nereden geliyor? TOGG parçaları yerli mi? TOGG motor, yazılım, batarya, boya hepsi... CEO'dan açıklama!
Togg motoru yerli mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. TOGG hakkında en çok merak edilen konuya Bakan Varank geçtiğimiz günlerde yanıt verdi.
TOGG parçaları nereden geliyor, TOGG parçaları yeni mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. TOGG yerli otomobilin motoru yerli mi vatandaşlar tarafından TOGG hakkında en çok merak edilen konuya Bakan Varank geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Peki, TOGG parçaları yerli mi? İşte detaylar...
TOGG MOTORU YERLİ Mİ?
TOGG otomobillerin banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorları yerli olmayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.
"Togg'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.
TOGG YERLİLİK ORANI KAÇ?
TOGG minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliğin yakalanması hedefleniyor.
TOGG'un Türkiye'den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.