Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: Kredi üst limiti 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyadan yeni kentsel dönüşüm destekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüme yönelik finansman paketine ilişkin yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sağlanacağı bildirildi.
Finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelinmesine vesile olacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.
Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.
Bu kapsamda; Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için 2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.