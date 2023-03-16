Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.03.2023 21:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 21:42
    ABONE OL

    Deprem bölgesine "asgari ücret" formülü! Bakan Vedat Bilgin: Son aşamaya getirdik

    Kahramanmaraş'ta meydana çifte depremin ardından yaraları sarmak adına; hükümet birbiri ardına güçlü destek paketlerini açıkladı. Bölgedeki esnaf, KOBİ, işveren ve işçileri desteklerle maddi anlamda yeniden ayağa kaldırmak isteyen hükümet, asgari ücretliler için önemli bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik" açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Deprem bölgesine asgari ücret formülü

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdiklerini bildirdi.

    İLK SORUN: İŞ GÜCÜ KAYBI
    Malatya'daki temasları kapsamında 1. OSB'de bir cam fabrikasında sanayicilerle buluşan Bakan Bilgin, burada sanayicilerin, üretimin artırılmasına ve işçilerin durumuna yönelik taleplerini dinledi.

    Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada, depremlerin sanayi kuruluşlarına da tahribat verdiğini, yeni sorunların ortaya çıktığını, depremin acılarını hafifletmenin yolunun ise dayanışmadan geçtiğini söyledi.

    Bilgin, üretimin başlamasının hayatı da normalleştireceğini söyledi

    Bilgin, şöyle konuştu:
    "İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek.

        Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

        Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.

        "EMEKLİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMASININ ÖNÜNÜ AÇTIK"
        Bakan Bilgin, EYT'den dolayı emekli olan işçilerin tekrar çalışmasının önünü açtıklarını, kıdem tazminatları için de önemli destekler verildiğini kaydetti.

            Bilgin, şunları kaydetti:
            "Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayi ile büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor.

            Bizim iki çıkış yolumuz var; biri sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Ali İhsan Yavuz: Başkan Erdoğan’a destek artıyor
            Haberler Ekonomi Deprem bölgesine "asgari ücret" formülü! Bakan Vedat Bilgin: Son aşamaya getirdik
                loading
                SON DAKİKA