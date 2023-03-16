Deprem bölgesine "asgari ücret" formülü! Bakan Vedat Bilgin: Son aşamaya getirdik

Bizim iki çıkış yolumuz var; biri sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim."