Hazine ve Maliye Bakanlığı asrın çifte felaketinin maliyetini açıkladı: "1999 depreminden 6 kat daha fazla"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın çifte felaketi olarak değerlendirilen depremlerin ekonomiye maliyetini açıkladı.
Buna göre, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla. Asrın felaketinin maliyeti yaklaşık 2 trilyon.
İşte bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o açıklama:
Boyutu ve yüzeye yakınlığı bakımından küresel ölçekte bilinen en büyük karasal depremlerden olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ve artçı sarsıntılar, milletçe yüreğimizi yakan can kayıplarının yanı sıra ekonomik bakımdan bazı kayıpların oluşmasına da yol açmıştır.