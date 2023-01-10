Son dakika: Konutta rayiç bedele müdahale! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama!

Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, Ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılarla sürekli görüşmelerinin olduğunu belirten Nebati, Şubat ayında G20 için Hindistan'a gideceklerini, bu ay da Avrupa'da görüşmelerinin olacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti.