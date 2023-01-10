Son dakika: Konutta rayiç bedele müdahale! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ocak ayında aylık enflasyon eksi gelir mi? sorusuna "'Yok, eksi ile ilgili beklentimiz yok. Bizim için önemli olan makul seviyelerde olması. Hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi. Yıl sonu hedeflerimizle bağlantılı olması'" dedi.
"Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını belirtti.
Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.