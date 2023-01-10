Memura %45 EK ZAM rötuşu! Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! 2023 bileti Meclis’ten geçti! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emeklilerin %30'luk maaş zammı Meclis onayından geçti. Bunun yanı sıra gözler ek zam olacak mı sorusuna çevrildi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu ek zam için ise tarih bile belli. Peki, emekli memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler...