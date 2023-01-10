Memura %45 EK ZAM rötuşu! Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! 2023 bileti Meclis'ten geçti! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000, 9.000 TL maaş alanlar...
Memur ve emekli maaşların %30 zam öngören düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 30'luk zammın ardından kulislerde yeni bir zam için çalışma başlatıldığı ileri sürüldü. Böylelikle %15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, memur ve emekli zammının %45'e çıkarılması beklentiler arasında. Öte yandan ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına da yansıyacak. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? Emekli memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler!
10.01.2023 10:03 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:03
Memur ve emeklilerin %30'luk maaş zammı Meclis onayından geçti. Bunun yanı sıra gözler ek zam olacak mı sorusuna çevrildi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu ek zam için ise tarih bile belli. Peki, emekli memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler...
YÜZDE 30 ZAM
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenmek suretiyle yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık söz konusu ilave oran aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.