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    • Ekonomi
    • 07.01.2023 14:45
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    • 07.01.2023 14:57
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    Enflasyona 'zincir' vuracak adımlara bir yenisi eklendi: BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

    Hükümet, enflasyonla mücadelede yardım paketleri ve sübvansiyonlarla vatandaşın bütçesini güçlendirecek adımlar atıyor. Atılan adımların ardından enflasyonda düşüş trendi başlarken, özel sektör de elini taşın altına koymuş durumda. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de fiyatları sabitleme ve indirim çağrısında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleme kararı alan Şok'u Migros, CarrefourSA, Happy Center ve A101 takip etti. Son olarak BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

    Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.

    Önemli toplantının ardından yaşanan gelişmelere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı eklenmişti. Çağrının ardından harekete geçen Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center ve A101 indirim ve fiyat sabitleme kararı aldı. Son olarak bu firmalara BİM de katıldı.

    İLK ADIM ŞOK MARKETLER'DEN GELDİ
    Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

    Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, firma olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzere fiyat sabitleme kararı aldıklarını belirtti.

    Demirel, "Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımıyla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    MİGROS'TAN FİYAT SABİTLEME VE İNDİRİM KAMPANYASI
    Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı.

        Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediği hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gidildi.

        Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.

        CARREFOURSA'DAN YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM
        CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı.

        Şirketten yapılan açıklamada, "CarrefourSA olarak 85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da' diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.

            Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda, 'reyon fiyatı=kasa' fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz.

            Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

            HAPPY CENTER DA KATILDI
            İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirmişti.

            Altun, komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüğünü belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:
            Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız. Happy Center marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek.

                Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz ancak 'Şu kadar üründe, şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup, gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız.

                A101, OCAK AYI SONUNA KADAR 2023 ÜRÜNÜN FİYATLARINI SABİTLEME KARARI ALDI
                Bakan Nebati'nin çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye'nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101 de ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini kaydetti.

                Bu kapsamda, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, bu kararının yanı sıra haftalık kampanyalarla da ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek. A101, hem tüketicilerin alım gücünün korunmasını hem de ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.

                LİSTEYE BİM DE EKLENDİ
                Çağrının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. BİM'in açıklamasında "fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri yer aldı.

                    BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

                    BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

                    "Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250'den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.
                        BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi
                        Haberler Ekonomi Enflasyona 'zincir' vuracak adımlara bir yenisi eklendi: BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi
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