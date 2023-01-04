Orta gelirliye konut kampanyası açıklandı fırsatçılar uyandı! İlana konulan evler bir anda zamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.
Buna göre ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaş yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli kredi kullanılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.
FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ
Kredi ve vade açıklamalarının ardından fırsatçılar hemen hareket geçti. Bazı uyanık ev sahipleri internet sitesine satılık olarak koydukları evlerin fiyatlarını bir anda yukarı yönlü değiştirdi.