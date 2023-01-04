Orta gelirliye konut kampanyası açıklandı fırsatçılar uyandı! İlana konulan evler bir anda zamlandı

Yeni Konut kampanyasının detayları ise şöyle:

İSTANBUL'DA FİNANSMAN TUTARI 5 MİLYON

Kampanya çerçevesinde İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller içinse en çok 2 milyon lira olacak.