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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 15:43
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    • 04.01.2023 16:01
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    Orta gelirliye konut kampanyası açıklandı fırsatçılar uyandı! İlana konulan evler bir anda zamlandı

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın orta gelirliye yeni konut kampanyası açıklandıktan hemen sonra fırsatçılar harekete geçti. Bazı uyanık ev sahipleri internet sitesine koydukları evlerinin fiyatlarını bir anda 500 bin TL'ye kadar yükselttiler. Ev sahiplerinin yaptığı bu fırsatçılık sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    Konut kampanyası açıklandı fırsatçılar uyandı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

    Buna göre ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaş yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli kredi kullanılabilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.

    FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ
    Kredi ve vade açıklamalarının ardından fırsatçılar hemen hareket geçti. Bazı uyanık ev sahipleri internet sitesine satılık olarak koydukları evlerin fiyatlarını bir anda yukarı yönlü değiştirdi.

        Bazı ilanlarda 200 bin lira artış varken bazılarında ise 500 bine kadar artış görüldü.

        Sosyal medya kullanıcıları duruma şu sözlerle isyan etti:

        Kampanya açıklanır açıklanmaz 200 bin lira değerlenen ev yapmışlar!

        Yav arkadaşım sana ne krediden senin evinin fiyatı belli değil mi, üstelik senin evin sıfır bile değil ama ahlakın, namusun sıfır, dakika bir gol bir, buyurun.

        Saate dikkat edin, açıklama bitmeden 250 bin zam geldi.

        Bizim insanımız açgözlü bizim insanımız fırsatçı bizim insanımız leş kargası.

            Yeni Konut kampanyasının detayları ise şöyle:
            İSTANBUL'DA FİNANSMAN TUTARI 5 MİLYON
            Kampanya çerçevesinde İstanbul 1. bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller içinse en çok 2 milyon lira olacak.



            ALINAN KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK
            Sağlanacak finansmanın sıfır konutlara yönelik hazırlandığı kampanyada hanehalkının toplam geliri dikkate alındı. Kampanyadan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması şartı getirildi. Daha önce yapılan sosyal konut projelerindeki ailede konut sahibi olunması şartı Yeni Evim Kampanyası'na da eklendi. Ayrıca 1. ve 2. bölgelerdeki illerde konut almak isteyen vatandaşların son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak, 3. bölgedeki illerdeyse ikamet şartı aranmayacak. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.



            FAİZ/KAR PAYI ORANLARI YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYAN ORANLARLA UYGULANACAK
            Öte yandan Yeni Evim Kampanyası çerçevesinde tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Sağlanacak katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarları aşağı çekilecek ve böylece vatandaşlar konutların tamamlanmasını beklerken yükleri hafifletilecek.



                3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANABİLECEK
                Kampanya çerçevesinde vatandaşlar 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar olacak. İlk iki durumda konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde kampanya çerçevesinde finansman imkanı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise bankalar tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ana kıstas olacak.



                MÜTEAHHİTLER İÇİN 25 MİLYAR LİRA FİNANSMAN
                Projenin kampanya çerçevesine alınması için bankanın müteahhitle proje bazında garantörlük anlaşması imzalaması gerekecek. Bu sayede inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacak. Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve kampanya dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için Hazine destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunulacak.
                Yüklenici firmalar konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa katkı sağlayacak. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki bitmiş her projeden ve inşaat seviyesi belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.



                KOMİSYON KURULARAK VATANDAŞ KORUNACAK
                Ayrıca kampanya sürecinin şeffaflığı için ilgili kurumlardan oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyon, yapacağı denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacak. Bununla birlikte bir yandan konut arzı artırılacak, diğer yandan kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması sağlanarak orta gelirli vatandaş korunacak.



                    TAKSİTLER YÜZDE 25 SEVİYESİNDE OLACAK
                    Konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulaması 5 yıl artırılarak 15 yıla çıkarılacak ve taksitler hane gelirinin yüzde 25-30 seviyelerinde olacak. Kampanyada vatandaşlara sunulacak tüm konutlar birinci el olacak ve ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Başvurulacak tüm konut projelerinde vatandaşların sosyal donatı zenginliği öncelik olacak.
                    Tüm konutlar deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Ayrıca konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğime uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projelerle teşvik edilecek.



                    KONUT ARZI ARTIRILACAK, KİRA FİYATLARI DÜŞECEK
                    Türkiye'nin 81 ilinde hayat bulacak Yeni Evim Kampanyası ile özel sektörün konut piyasasına dönüşü hızlandırılarak yapı sektörünün konutları vatandaşlara sunmasının önü açılacak. Yapılacak sosyal konut projeleri ile hem ulaşılabilir konut arzının artırılması hem de kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Kampanyanın ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturması hedeflenirken, inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bundan istifade edecek.

                    Vatandaşlar, 16 Ocak itibarıyla kurulacak web sitesinde 'Yeni Evim Kampanyası'na dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilecek.
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