Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre değişim yaşanmadı: Yüzde 10,2

İSTİHDAMDA ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.