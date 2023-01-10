Konut fiyatlarında artış! Bakan Murat Kurum: Müsaade etmeyeceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
SOMUTLAŞMIŞ ÇALIŞMA YOK
"İkinci el konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu mu?" sorusunu Bakan Kurum, "Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını, istihdamı, üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok." diye yanıtladı.
FIRSATÇILARA GEÇİT YOK!
"Konut fiyatlarında yaşanan artışın" sorulduğu Kurum, "Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık. Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz." cevabını verdi.
KOMİSYON KURULACAK
Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracaklarını belirtti.