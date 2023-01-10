Konut fiyatlarında artış! Bakan Murat Kurum: Müsaade etmeyeceğiz!

İKİNCİ ELDE DESTEK VERECEĞİZ

Dolayısıyla ikinci el ile ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, aynı desteklerle olmayacak. Yani ikinci el konutlara biz ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, Hazine'nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok bir.