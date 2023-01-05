SON DAKİKA | Bakan Nureddin Nebati'den zincir marketlere çağrı: Sizler de elinizi taşın altına koyun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, son günlerde bazı zincir marketlerin indirim ve fiyat sabitleme kararlarına destek verirken "Bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi. Bakan Nebati ayrıca diğer zincir marketlere de çağrıda bulunarak, "Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022 yılında ihracatımız cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 254 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye 238 bölgeye ihracat yapan, küresel ticarette önemi artan bir ülke konumundadır.
"ÇALIŞMA VE ÜRETME AZMİ VAR"
46 milyar dolar gelir beklediğimiz turizmde bugün dünyada en çok ziyaretçi çeken 4. ülke konumuna gelmiş durumda.
Dünya küçülme kaygıları yaşarken, Türkiye nasıl oldu da tüm bunları başarabildi. Her şeyden evvel Türkiye'nin güçlü vizyoner ve milleti ile kenetlenmiş bir lideri var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İkincisi insanımızın artan özgüveni var. Çalışma ve üretme azmi var. Dinamizmi var.
Üçüncüsü ülkemizin tarihinden kök bulan stratejik bir aklı ve sahip olduğu potansiyeli hayata geçirmek için çok kıymetli bir insan kaynağı var.
İşte Türkiye ekonomi modeli böyle bir denklem içerisinde küresel gelişmeleri dikkate alarak ve kendi potansiyelimizin farkında olarak ülkemizin güçlü yarınlarını inşa etmek için tasarlanmış özgün bir modeldir. Türkiye geçmişten bu yana bir kesimin dayatmaya çalıştığı hiçbir yere varmayan tozlu patikadan çıkmayı başarmış yepyeni bir yola girmiştir.
"İLAVE ALTIN SERTİFİKALARINI DA İHRAÇ ETMEYİ PLANLIYORUZ"
Daha ilk yılın sonunda yatırımda istihdamda üretim ve ihracatta geldiğimiz nokta ve somut rakamlar ortadadır.
Kur korumalı mevduatı ve altın tasarruf sistemi gibi çeşitli finansal araçları devreye alarak döviz kuru olmak üzere finansal istikrarı güçlendirirken, öngörülebilirliği artırdık. Bu araçlardan biri de geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız Darphane Altın Sertifikasıdır. 5 ton altın karşılığında ihraç edilen 500 milyon darphane altın sertifikasının 403 milyon adedi sadece 45 günde satılmıştır. İlave altın sertifikalarını da ihraç etmeyi planlıyoruz.
"110 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI SAĞLADIK"
Yeni dönemde selektif kredi modelini uygulamaya alarak ülke kaynaklarımız istihdam artışı sağlayan üretim alanlarına aktardık. 2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplamda 110 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Kasım ayı itibarıyla toplam kredi artışının yüzde 81'lik kısmı reel sektörümüze açılan ticari kredilerden sağlanmıştır. Politika kredi faizi makası 7,8 puan gerileme kaydetti.
TL ticari kredi faiz oranı 23 aralık itibarıyla yüzde 13.7 seviyesine kadar gerilmiştir. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde bu gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz.
2022 yılında 21 yeni OSB kurarak sayımızı toplam 387'ye çıkardık. Bugün ihracatımızın yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Savunma sanayiinde destanlar yazmaya devam ediyoruz.
Karşılaştığımız sorunlar yok mu? Elbette var. 2022 yılında cari açık artış göstermiştir. Bunun da net bir sebebi var. Küresel enerji fiyatlarında astronomik yükseliş ve artış gösteren altın ithalatımız. Altın ve enerji hariç cari fazlamız devam ediyor. Bunları nasıl aşacağız?
Karadeniz doğal gazımızla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdaki artışla aşacağız. Bilgi yoğun ve katma değerli üretimle aşacağız. Küresel diplomasideki artış gücümüzün ekonomimize daha fazla yansıması ile aşacağız. Bunların hepsini hep birlikte aşacağız ve başaracağız.
ENFLASYON RAKAMLARI HAKKINDA
Aralık ayında tüketici enflasyonunu oluşturan sepetteki ürünlerin birçoğunda fiyat artışlarının yavaşladığınız tüketici enflasyonunu yüzde 64.27'ye gerileyerek OVP altında bir eviyede gerçekleştiğine şahit olduk. Yurt içi üretici fiyat endeksinin aylık bazda gerilediğini gördük.
2023 yılının ilk aylarından itibaren tüketici, üretici enflasyonundaki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ile hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonla mücadele çok boyutlu, topyekün bir mücadele yapılması gerektiğinin farkındayız.