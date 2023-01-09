Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi: "Bu bilgi dünyada hiçbir ülkenin elinde yok"

YARIN... MEGA PROJENİN BİLİNMEYENLERİ

Filyos... Yatırım bölgesi... Liman... Uçsuz bucaksız Karadeniz... Gemiler... Gez gez bitmiyor.

Yorgunluk derseniz... Elbette... Bütün gün arazi aracında... Gemilerde... İnşaat sahasında... Gez babam gez...

Hani ne derler "ayaklarımıza kara sular indi."

Ve... Gezilip görülecek yerler henüz bitmedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e, "En iyisi yarın devam etmek" dedik:

- Burada bize bir konteyner ev de tahsis ettiğinize göre... Yatarız... Uyuruz... Yarın dolaşmaya devam.

Genel Müdür sevindi... Arkadaşları da.

Yarın... Türkiye'nin gurur projesinden... MEGA yatırımından... Paylaşacağımız daha pek çok şey var.

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BAĞIMSIZLIĞIN ATEŞİ YANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 Ocak'ta sosyal medyadan Karadeniz gazının yakma testinden görüntüleri paylaştı.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞININ ATEŞİ YANDI! | VİDEO İZLE





ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN ATEŞİ

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımızın ateşi. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler. Türkali-10 kuyusunda. Kanuni Sondaj Gemisi'nden." ifadelerini kullandı.

Enerji bağımsızlığımızın ateşi 🇹🇷



🔥 Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler



📍 Türkali-10 kuyusunda



🚢 Kanuni Sondaj Gemisi'nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 7, 2023

GAZ İTHALATI YÜZDE 30 DÜŞECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet hesaplaması yapıldığında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanılmasının ithal edilen gaza göre daha ekonomik bir seçenek olduğunu belirtti. Dönmez, 6 Ocak'ta bir televizyon kanalında katıldığı programda, Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi.

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70'e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz."