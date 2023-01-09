Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi: "Bu bilgi dünyada hiçbir ülkenin elinde yok"

Türkiye son doğal gaz ve petrol keşifleriyle enerjide atılan tarihi adımların meyvelerini toplamaya başlıyor. Karadeniz gazının Mart sonuna kadar milletin kullanımına sunulması hedefleniyor.
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
"BU BİLGİ DÜNYADA HİÇBİR ÜLKENİN ELİNDE YOK"
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in "Bu bilgi dünyada hiçbir ülkenin elinde yok" dediğini belirten Donat, "100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'In yazısı:
Sakarya Gaz Sahası'ndayız... Binlerce çalışan... Sondaj ve destek gemileri... Aralıksız 7/24 mesai... Bir MEGA proje.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "İddialıyız" diyor:
- Dünya ile yarışıyoruz.
Öyle büyük bir yarış ki... Filyos'ta... Bölgede... Karadeniz'de yapılanlar öylesine baş döndürücü ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözü, her şeyi özetliyor:
- 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor.
BRİFİNG
Teknik bilgiler... Ayrıntılar... Araştırmalar... Raporlar...
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i dinlerken bazı notlar alıyoruz...
Bir kısmı "yazılmamak" üzere.
Brifingin "can alıcı" cümlesi:
- Doğalgaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından son derece önemli.