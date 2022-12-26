Türkiye Kabineden çıkacak müjdeyi bekliyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Doğal gaz, emekli ve memur zammı, EYT... | CANLI YAYIN

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Başkan Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.