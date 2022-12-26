Türkiye Kabineden çıkacak müjdeyi bekliyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Doğal gaz, emekli ve memur zammı, EYT... | CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.40'ta başladı.
KABİNENİN GÜNDEMİ
Kabinede enerji, ekonomi ve dış politika ana başlıkları masadaki konular arasında yer aldı.
MÜJDE GELİYOR
Başkan Erdoğan'ın haftasonu Erzurum'da toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili müjdeyi de Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşması bekleniyor.
Öte yandan EYT düzenlemesi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak.
KARADENİZ GAZI
Kabine Toplantısı kararları kadar, Karadeniz'den gelecek yeni gaz rezervi müjdesi de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü inşallah sizlerle bir müjdeyi daha paylaşacağım" diyerek Karadeniz gazında yeni bir gelişme olduğunun mesajını vermişti. Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyururken, Karadeniz gazından yeni müjdeyi de açıklayacak.