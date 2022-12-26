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    • 26.12.2022 18:39
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    • 26.12.2022 19:20
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    Türkiye Kabineden çıkacak müjdeyi bekliyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Doğal gaz, emekli ve memur zammı, EYT... | CANLI YAYIN

    Milyonların gözü Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi... Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda ekonomi, enerji ve dış politika ana başlıkları masaya yatırıldı. Erdoğan'ın Karadeniz gazı ile ilgili 'Pazartesi günü yeni bir müjdeyi açıklayacağız" açıklaması heyecanları artırırken EYT düzenlemesi de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklama yapacak...

    takvim.com.tr
    Gözler Başkan Erdoğan’da!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.40'ta başladı.

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    KABİNENİN GÜNDEMİ
    Kabinede enerji, ekonomi ve dış politika ana başlıkları masadaki konular arasında yer aldı.

    MÜJDE GELİYOR
    Başkan Erdoğan'ın haftasonu Erzurum'da toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili müjdeyi de Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşması bekleniyor.

    Öte yandan EYT düzenlemesi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
    Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak.

    KARADENİZ GAZI
    Kabine Toplantısı kararları kadar, Karadeniz'den gelecek yeni gaz rezervi müjdesi de merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü inşallah sizlerle bir müjdeyi daha paylaşacağım" diyerek Karadeniz gazında yeni bir gelişme olduğunun mesajını vermişti. Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyururken, Karadeniz gazından yeni müjdeyi de açıklayacak.

        EYT MESELESİ
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmayı anlatacak. Bilgin'den son bilgileri alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği EYT düzenlemesi ile ilgili açıklamayı, Kabine Toplantısı kararlarını duyuracağı ulusa sesleniş konuşmasında yapacak.

        EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
        Asgari ücret zammı, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Asgari ücret 1 yılda yüzde 100 zamlanarak 8 bin 506 TL olmuştu. Rekor zam sonrası gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Başkan Erdoğan, asgari ücrete benzer şekilde hareket edeceklerinin ipucunu vermişti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda da çalışmaları, önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Emekli ve memur zammı için de büyük bir ipucunun Erdoğan tarafından verilebileceği belirtiliyor.
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