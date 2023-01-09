Konutta fırsatçıya geçit yok! Bakanlık fiyatları şişirenlere anında cezayı kesecek

Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti.
Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarını bir gün içinde 1 milyon TL'ye varan tutarda artıran fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi.
FİYATLAR TEK TEK İNCELENECEK
Sosyal medyada da büyük tepkinin verildiği fırsatçılığın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen harekete geçti.
Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.
Sabah gazetesinin haberine göre; piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.