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    • Ekonomi
    • 09.01.2023 07:34
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    • 09.01.2023 08:06
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    Konutta fırsatçıya geçit yok! Bakanlık fiyatları şişirenlere anında cezayı kesecek

    Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar harekete geçti. İlk günden itibaren fiyat listelerinde 1 milyon TL'yi bulan artış vatandaşları adeta çileden çıkardı. Fırsatçıların rakamları şişirmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık müfettişleri fiyatları tek tek inceleyecek. Fiyatlarda usulsüzlük tespit edilmesinin ardından ilan sahibine ağır para cezaları kesilecek.

    Konutta fırsatçıya geçit yok!

    Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti.

    Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarını bir gün içinde 1 milyon TL'ye varan tutarda artıran fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi.

    FİYATLAR TEK TEK İNCELENECEK
    Sosyal medyada da büyük tepkinin verildiği fırsatçılığın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen harekete geçti.

    Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.

    Sabah gazetesinin haberine göre; piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

        FİYAT AYNI GÜN ARTTI
        Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı.

        Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı.

        Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.

            4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı.

            Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

            Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.

                15 SORUDA "YENİ EVİM KAMPANYASI"
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı.

                Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

                Soru: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?
                Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

                    Soru: Peşinat ödenecek mi?
                    Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

                    Soru: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?
                    Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

                    Soru: Ödeme planı nasıl olacak?
                    0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

                        Soru: Projede yaş sınırı olacak mı?
                        18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

                        Soru: İstanbul'da oturan, Ankara'dan ev alabilecek mi?
                        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

                        Soru: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?
                        Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

                            Soru: Evler satılabilecek mi?
                            Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

                            Soru: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?
                            Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

                            Soru: Proje ne zaman başlayacak?
                            16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.

                                Soru: Başvurular nasıl olacak?
                                Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun projeler için kredi tahsis edecek.

                                Soru: Başvuru ücreti olacak mı?
                                Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

                                Soru: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi?
                                81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.

                                    Soru: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?
                                    16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

                                    Soru: Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, kampanyadan faydalanabilecek mi?
                                    Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

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                                    Haberler Ekonomi Konutta fırsatçıya geçit yok! Bakanlık fiyatları şişirenlere anında cezayı kesecek
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