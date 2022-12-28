Bağımsız enerji, güçlü Türkiye: Tarih değiştiren hamle: Gemilerimiz 2 denizi karış karış arıyor





ARD ARDA MÜJDELER GELDİ

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması ile birlikte müjdelerin de ardı arkası kesilmedi. Doğalgaz keşfi müjdelerini kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştiğini açıkladı. Ardından 19 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda ilave 85 milyar metreküplük keşif gerçekleşirken, 4 Haziran 2021'de ise Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük keşif gerçekleşti. Böylece bölgede keşfedilen doğalgaz miktarı 540 milyar metreküpü buldu.

YENİ KEŞFİN ADI: ÇAYCUMA-1

Fatih Sondaj Gemisi, yeni keşfe imza attığı Çaycuma-1 kuyusuna ise 28 Ekim 2022 tarihinde geçerek sondaj çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih'i Çaycuma-1 kuyusuna uğurlarken, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı" ifadelerini kullanmıştı.



Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni keşifte bulunurken, aynı zamanda mevcut kuyularda yapılan yeniden değerlemelerle 112 milyar metreküplük daha gaz bulunduğu tespit edildi ve böylece toplam keşif 710 milyar metreküpe ulaştı.



DOĞALGAZ KARADA FİLYOSA GELECEK

Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri Zonguldak'ta kurulan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne 170 kilometre uzaklıkta keşfedilirken, doğalgaz 2 bin 200 metre derinlikte kurulan denizaltı tesislerinden geçerek bu tesise ulaşacak.