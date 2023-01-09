Son dakika: Hibe desteği ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılında Uzman Eller Projesi hibe desteği arttı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'İlk defa paylaşıyorum' diyerek duyurdu. Uzman Eller Projesi ile verilen hibe desteğinden yararlananlara güzel haber geldi.
HİBE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesi ile verilen hibe desteğini 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkaracaklarını açıkladı.
''İLK DEFA SİZLERLE PAYLAŞIYORUM''
Kirişci yaptığı konuşmada "Kent Tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz. Kent Tarımı ile ilgili kısa ve uzun vadeli faaliyetlerimizi, projeleri, desteklerimizi içeren eylem planımızı yakın zamanda sizlerle paylaşacağız.
Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun bulursa genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.