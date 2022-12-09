Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sıfır enerjili binalar uygulamasına 81 ilde başlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programına katıldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde konuşan Bakan Kurum, önemli bir gelişmeyi de ilk kez açıkladı. Çevreci şehirler uygulamasına başladıklarını belirten Kurum, "Çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizde ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir sayfa açıyoruz; model bir çalışmaya gidiyoruz. Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibariyle 81 ilimizde başlıyoruz" dedi. Kurum, "Bu çalışmamızla; 5.000 metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş paneli, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi sistemlerden karşılamaları zorunlu hale gelecek. Isınma şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin enerji ithalatı faturasını yıllık 5 milyar lira azaltacağız. İnşallah 2030 yılından itibaren tüm binalarımızı 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina' olarak inşa edeceğiz. Ülkemize, şehirlerimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
KURALAR MART'TA TAMAM
Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesine 8 milyonu aşan vatandaşın başvuru yaptığını, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını aktaran Kurum, "Şu ana kadar 30 ilimizde tam 62 bin 928 konutun hak sahiplerini noter huzurunda, şeffaf bir şekilde kuralarını çekerek belirledik. 12 Aralık'ta yeni kuralarımızı çekmeye başlayarak inşallah 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. 81 şehir 922 ilçede toplam 250 bin konutun dönüşümüne hızla devam edildiğini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun 7 tepesinde, 39 ilçesinde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sahada 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Tabii daha işimiz var. Çünkü ülke sathında deprem dönüşümüne girmesi gereken 6 milyonu aşkın sağlıksız yapı stoğu bulunuyor. Hedefimiz; 2035 yılına kadar bu yapı stoğunu temizlemektir. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız, milletimizle birlikte başaracağız, hep birlikte başaracağız."
YEŞİL KALKINMA
Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Yine iklim kriziyle mücadelemizin en önemli parçası olan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 2017'de başlayan bu hareketle tam, 150 bin kurum binamız sıfır atığa geçti, kurum binalarımıza artık çöp kamyonu gitmiyor."