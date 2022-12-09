Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sıfır enerjili binalar uygulamasına 81 ilde başlıyoruz





FİNANS MERKEZİ TAMAM

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Finans Sektörünün 2023 Vizyonu Paneli de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'yı buluşturdu. İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Göksel Aşan, "Özellikle kamu bankalarımız şu anda bile taşınacak durumdalar, binalar bitti, içinde bir takım düzenlemeler var. Taşınma sırasındaki detaylar vakit alıyor. Ama Ocak ayı gibi taşınacak durumda olacaklar" dedi. Korkmaz Ergun, sermaye piyasaları ve borsa açısından önümüzdeki Türkiye yüzyılında ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde sermaye piyasalarının ağırlığının gittikçe artması gerektiğini söyledi. Bu yılın sermaye piyasaları için güzel bir yıl olduğunu belirten İbrahim Ömer Gönül de "33 halka arzımız oldu ve devam etmesini bekliyoruz. Talep tarafı da çok ciddi gelişti. Yatırımcı sayısı 3.3 milyona yaklaştı" diye konuştu. 2023'te ülke ekonomisinin büyümesiyle birlikte bankacılık dışı finans sisteminin de büyümesi için çalışacaklarını vurgulayan Ali Emre Ballı ise "İstanbul Finans Merkezi'nin açılması, devlet destekli teşviklerin artmasından dolayı işlem hacmimizin yukarı taşınacağına inanıyoruz" dedi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin tasarrufun merkezi haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Sürdürülebilir büyümeye katkı veriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte etki analizi yapıldı. Sigortalılık oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 8-9, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2.5-3 civarında. Bizde ise yüzde 2.2. Bunun yüzde 3.2'ye çıkması milli gelirde yüzde 3.5'lik artış sağlıyor. Yüzde 4.5'e yükselirse milli gelire katkı 421 milyar lira. Ekonomiye katma değer sağlamak için çalışıyoruz."



ULAŞTIRMA BÜTÜN SEKTÖRLERIN DİNAMOSU

'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'nde Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in yönettiği oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma bütün sektörlerin dinamosudur" dedi. Son 20 yıllık planlı yatırımlar sayesinde ülkemizin ihracat performansının tesadüf olmadığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Devlet aklıyla nerede ne yapacağız hepsi belli. Gelişen trendleri takip ediyoruz. Dijitalleşmenin çok daha fazla gündeme geleceği konular hedefimizde" dedi.



183 MİLYAR DOLAR

Yerli ve milli uydumuzun önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacağı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Geçen yıl, TÜRKSAT 5A ve 5B'yi uzaya fırlattık. Haziran'da devreye aldık. Uydularımız dünyanın 3'te birinden fazlasına hizmet veriyor. TÜRKSAT 6-A yerli ve milli uydumuz. Üretim süreçleri devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. AK Parti Hükümeti'nin yönetimiyle geçen son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydetti. Havalimanı sayısının bu dönemde 57'ye çıkarıldığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nden bu yaz bazı günler 80 bin araç geçti. Bugün 26 milyon araç var. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl önceden daha az. Planlı yatırımlar sayesinde üretim arttı, turizm sektörü büyüdü."



TEK KURUŞ ÇIKMIYOR

Panelde Yap-İşlet Devret modeline yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, "8 milyar dolarlık Bolu Dağı Tüneli gibi dev projeleri 20 senede mi yapmak işimize gelir, yoksa finansal bir model bularak, 3-4 yılda yapmak mı işimize gelir? Kamu-özel işbirliğiyle yaptığımız ihaleler, kamuya açık ihalelerdir. Bizim açımızdan en uygunu kamu yararına olanıdır" dedi. Türkiye'nin bu projeleri başarıyla bitirerek, ülkemize nefes aldırdığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kitlenecekti. Osmangazi Köprüsü ve devamındaki organize sanayi bölgelerindeki üretim artıyor. Güvenli yollar sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarıyoruz. Emisyonu azaltıyoruz. Sadece karayolu olarak düşünmemek lazım. İstanbul Havalimanı 10 milyar eoruluk yatırım. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bunlar uzun soluklu yatırımlar. 2053'e kadar 198 milyar dolar yatırımı planladık."



HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'dan günde 670 bin vatandaşın faydalandığına işaret ederek, "İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli" şeklinde konuştu.