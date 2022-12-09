Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sıfır enerjili binalar uygulamasına 81 ilde başlıyoruz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde soruları cevapladı. başlayacak yeni projeyi duyurdu: Sıfır enerjili binalar uygulamasına 81 ilde başlıyoruz...

    Çevreci şehirler geliyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programına katıldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde konuşan Bakan Kurum, önemli bir gelişmeyi de ilk kez açıkladı. Çevreci şehirler uygulamasına başladıklarını belirten Kurum, "Çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizde ülkemiz ve şehirlerimiz için yeni bir sayfa açıyoruz; model bir çalışmaya gidiyoruz. Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar uygulamasına yılbaşı itibariyle 81 ilimizde başlıyoruz" dedi. Kurum, "Bu çalışmamızla; 5.000 metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş paneli, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi sistemlerden karşılamaları zorunlu hale gelecek. Isınma şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin enerji ithalatı faturasını yıllık 5 milyar lira azaltacağız. İnşallah 2030 yılından itibaren tüm binalarımızı 'Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina' olarak inşa edeceğiz. Ülkemize, şehirlerimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.



    KURALAR MART'TA TAMAM
    Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesine 8 milyonu aşan vatandaşın başvuru yaptığını, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını aktaran Kurum, "Şu ana kadar 30 ilimizde tam 62 bin 928 konutun hak sahiplerini noter huzurunda, şeffaf bir şekilde kuralarını çekerek belirledik. 12 Aralık'ta yeni kuralarımızı çekmeye başlayarak inşallah 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. 81 şehir 922 ilçede toplam 250 bin konutun dönüşümüne hızla devam edildiğini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun 7 tepesinde, 39 ilçesinde özel sektörümüzle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sahada 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Tabii daha işimiz var. Çünkü ülke sathında deprem dönüşümüne girmesi gereken 6 milyonu aşkın sağlıksız yapı stoğu bulunuyor. Hedefimiz; 2035 yılına kadar bu yapı stoğunu temizlemektir. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız, milletimizle birlikte başaracağız, hep birlikte başaracağız."



    YEŞİL KALKINMA
    Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Yine iklim kriziyle mücadelemizin en önemli parçası olan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 2017'de başlayan bu hareketle tam, 150 bin kurum binamız sıfır atığa geçti, kurum binalarımıza artık çöp kamyonu gitmiyor."



        TÜRKİYE'NİN VİZYON PROJELERİ
        Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri' kapsamında Türkiye'nin dev projeleri de masaya yatırıldı. Türkiye'nin Vizyon Projeleri Paneli, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla düzenlendi. Türkiye'nin son dönemde çok önemli projelere imza attığını hatırlatan Nihat Özdemir, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Otoyolu, Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi bir zamanda tamamlandı. Bu projeler dünyanın dev projeleridir. Bu projeleri, bu kadar kısa sürede bir Avrupa ülkesi yapsaydı bütün dünya bu dev projelerden takdirle bahsederdi. Biz bu projelerin hemen hemen yüzde 90'ını yapişlet- devret modeliyle yaptık" dedi.

        YOLLARA 102 ŞARJ İSTASYONU
        Aynur Uluğtekin de geçmişte projelerin 5-10, hatta 20 yıla kadar sarktığını gördüklerini, şimdi ise büyük otoyolların bile 3 yılda tamamlanabildiğini söyledi. Yeni akıllı projelerle kazaların önüne geçmeye çalıştıklarını belirten Uluğtekin, TÜBİTAK'la çalıştıkları bir akıllı yol projesine işaret etti. Uluğtekin, otoyol hizmet tesislerinde 102 elektrikli şarj istasyonu planlandığını, 18'ini açtıklarını, 84'ünün yolda olduğunu kaydetti. Murat Bayar ise yap-işlet-devret modeline ilişkin, "Bu modelde biz yap tarafına fazla odaklanıyoruz. Bu sistemin bir süreci var. Otoyol işletmeciliği bunun sadece işletilmesi değil, bakımı onarımı. Büyük yatırımın güncel tutulması. Siz o tesisi canlı, yaşar şekilde devlete geri veriyorsunuz. Buna bir bütün olarak bakmak gerek" dedi.



        FİNANS MERKEZİ TAMAM
        Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Finans Sektörünün 2023 Vizyonu Paneli de Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'yı buluşturdu. İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Göksel Aşan, "Özellikle kamu bankalarımız şu anda bile taşınacak durumdalar, binalar bitti, içinde bir takım düzenlemeler var. Taşınma sırasındaki detaylar vakit alıyor. Ama Ocak ayı gibi taşınacak durumda olacaklar" dedi. Korkmaz Ergun, sermaye piyasaları ve borsa açısından önümüzdeki Türkiye yüzyılında ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde sermaye piyasalarının ağırlığının gittikçe artması gerektiğini söyledi. Bu yılın sermaye piyasaları için güzel bir yıl olduğunu belirten İbrahim Ömer Gönül de "33 halka arzımız oldu ve devam etmesini bekliyoruz. Talep tarafı da çok ciddi gelişti. Yatırımcı sayısı 3.3 milyona yaklaştı" diye konuştu. 2023'te ülke ekonomisinin büyümesiyle birlikte bankacılık dışı finans sisteminin de büyümesi için çalışacaklarını vurgulayan Ali Emre Ballı ise "İstanbul Finans Merkezi'nin açılması, devlet destekli teşviklerin artmasından dolayı işlem hacmimizin yukarı taşınacağına inanıyoruz" dedi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin tasarrufun merkezi haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Sürdürülebilir büyümeye katkı veriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte etki analizi yapıldı. Sigortalılık oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 8-9, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2.5-3 civarında. Bizde ise yüzde 2.2. Bunun yüzde 3.2'ye çıkması milli gelirde yüzde 3.5'lik artış sağlıyor. Yüzde 4.5'e yükselirse milli gelire katkı 421 milyar lira. Ekonomiye katma değer sağlamak için çalışıyoruz."

        ULAŞTIRMA BÜTÜN SEKTÖRLERIN DİNAMOSU
        'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'nde Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in yönettiği oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma bütün sektörlerin dinamosudur" dedi. Son 20 yıllık planlı yatırımlar sayesinde ülkemizin ihracat performansının tesadüf olmadığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Devlet aklıyla nerede ne yapacağız hepsi belli. Gelişen trendleri takip ediyoruz. Dijitalleşmenin çok daha fazla gündeme geleceği konular hedefimizde" dedi.

        183 MİLYAR DOLAR
        Yerli ve milli uydumuzun önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacağı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Geçen yıl, TÜRKSAT 5A ve 5B'yi uzaya fırlattık. Haziran'da devreye aldık. Uydularımız dünyanın 3'te birinden fazlasına hizmet veriyor. TÜRKSAT 6-A yerli ve milli uydumuz. Üretim süreçleri devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. AK Parti Hükümeti'nin yönetimiyle geçen son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydetti. Havalimanı sayısının bu dönemde 57'ye çıkarıldığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin kilometreye çıkardık. Osmangazi Köprüsü'nden bu yaz bazı günler 80 bin araç geçti. Bugün 26 milyon araç var. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl önceden daha az. Planlı yatırımlar sayesinde üretim arttı, turizm sektörü büyüdü."

        TEK KURUŞ ÇIKMIYOR
        Panelde Yap-İşlet Devret modeline yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, "8 milyar dolarlık Bolu Dağı Tüneli gibi dev projeleri 20 senede mi yapmak işimize gelir, yoksa finansal bir model bularak, 3-4 yılda yapmak mı işimize gelir? Kamu-özel işbirliğiyle yaptığımız ihaleler, kamuya açık ihalelerdir. Bizim açımızdan en uygunu kamu yararına olanıdır" dedi. Türkiye'nin bu projeleri başarıyla bitirerek, ülkemize nefes aldırdığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı İstanbul kitlenecekti. Osmangazi Köprüsü ve devamındaki organize sanayi bölgelerindeki üretim artıyor. Güvenli yollar sayesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarıyoruz. Emisyonu azaltıyoruz. Sadece karayolu olarak düşünmemek lazım. İstanbul Havalimanı 10 milyar eoruluk yatırım. Devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bunlar uzun soluklu yatırımlar. 2053'e kadar 198 milyar dolar yatırımı planladık."

        HAVALİMANI METROSUNU YAKINDA AÇACAĞIZ
        Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'dan günde 670 bin vatandaşın faydalandığına işaret ederek, "İstanbul sürekli yatırım ister. Bakanlık olarak İstanbul'a önemli metro yatırımlarımız var. İstanbul Havalimanı Metrosu'nu önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 120 kilometre hızla dünyanın en hızlı metrolardan birisi. Türkiye'nin ise en hızlısı. Şehir hastanesinin metrosunu da açacağız. Diğer metro hatlarını 2023 yılı içinde bitirip, İstanbul'a nefes aldıracağız. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmak öyle kolay değil. Yaptıklarımızla yetinmedik, yapacaklarımız da bugünden belli" şeklinde konuştu.



        YENİ ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA ETKİ ETMEZ
        Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, Ocak'ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz" dedi. 'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Kavcıoğlu, "Gıdada da aşağıya doğru fiyatların başlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Kavcıoğlu, asgari ücretle ilgili şöyle konuştu: "Asgari ücretin enflasyon üzerinde, fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarda bunun örneği var. Farklı yıllarda, asgari ücretin yüksek olmasına rağmen enflasyonun düşük olduğu dönemler var."

        GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
        'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetlerii'nin ana sponsorluğunu Borsa İstanbul Grubu, TOKİ, Emlak Konut, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Vakıf Leasing, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım üstlenirken; destek sponsorları ise Artaş Grubu, Aydınlı, Bilişim Vadisi, Cengiz Holding, DAP, Ege Yapı, Kalyon Enerji, Kuzu Grup, Koleksiyon, Limak, Nef, Tarsim, Ant Yapı, Astaş Holding, Besa Holding, Cargill, Doğuş, EPİAŞ, Kargomsende, Kuzey Marmara Otoyolu, Papara, Philip Capital, Trendyol ve Türkiye Sigorta Birliği oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vakıf Katılım
        Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sıfır enerjili binalar uygulamasına 81 ilde başlıyoruz
            SON DAKİKA