Bakan Vahit Kirişci Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede muhalefete sert tepki: "Bunlar cahil"

Fahiş fiyatlarla ilgili de konuşan Kirişci, "Türkiye'de üretimle tüketim arasındaki zincir uzun, bir zincir ne kadar olursa elbette o zincirdeki bir takım aksaklıklar ister istemez zincirin sonundaki tüketiciye yansıyor. Biz tabiki haddimizi de bilmek zorundayız Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, biz üretimden sorumluyuz. Ticarete konu olduğu noktaya kadar bizim sorumluluğumuzda ama bizden sonra artık Ticaret Bakanlığımızın uhdesinde ama bildiğiniz gibi 2 gün önce bir mevzuat yayınlandı Resmi Gazete'de. Vatandaşlarımız artık mesela bu zincir marketlerde bir ürünle ilgili o ürünün geriye dönük bütün süreçlerini takip edebilecek durumda, ben bunun da bir otokontrol sağlayacağını düşünüyorum. Şunu baştan belirtmem lazım, biz şu anda fevkalade bir dönemden geçiyoruz. Bu da nedir, dünya artık bulunurluğu tartışıyor, şu anda bizde her şey var, biz var olan bir şeyin fiyatını konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

KENT TARIMI MODELİ

Kent tarımı modeliyle ilgili de konuşan Kirişci, "İstanbul'un bakir kalabilmiş ilçeleri var. Silivri, Çatalca, Beykoz, Şile mesela buralarda hala tarımsal faaliyetler yapılıyor, bu tarımsal faaliyetleri yapıyor olmak bizim önceliğimiz. Çünkü üretici burada asgariden lojistik maaliyetleri aşağıya çektiği için 8-15 saatlik bir yolu kateden bir ürüne ödediği maliyetle 1 saatlik bir mesafede ürettiği bir ürünü ilgili markete sunum yapıyor olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor. Kent tarımı da bunlardan biri." dedi.

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEKLER

Üreticilere verilen desteklerin 2023 yılında artacağına dikkat çeken Kirişci, "Biz 25 milyarla başlamıştık desteğe inşallah 2023 yılında 54 milyar olacak. Bunun 23 milyarlık kısmını bitkisel üretime ayıracağız. Dolayısıyla orada böyle bir üretimi inşallah destekleyerek gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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