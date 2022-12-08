Bakan Dönmez'den Turkuvaz Medya'daki zirvede flaş açıklamalar! Petrol üretiminde hedefi açıkladı: "Günlük 100 bin varil"

Türkiye'nin gaz merkezine dönüşmesine ilişkin de doğal gazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahip bulunduğunu aktaran Dönmez "Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. İnşallah bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavat sınırını aştığını aktararak, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle dünyanın en ileri sondaj filosunun kurulduğunu dile getirdi.