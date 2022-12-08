Bakan Dönmez'den Turkuvaz Medya'daki zirvede flaş açıklamalar! Petrol üretiminde hedefi açıkladı: "Günlük 100 bin varil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakan Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne" çevrim içi katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yerli gazı 2023'te Türk milletiyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını ve Faz-1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladıklarını kaydeden Dönmez "Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. Sakarya Gaz Sahası'nda arı gibi, gece gündüz demeden çalışan bir ekip var. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak." diye konuştu.
Bakan Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. 2 kara, 2 deniz toplam 4 LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Onu da, inşallah, yakın zamanda hizmete alacağız. Bor Karbür tesisimiz tamamlandı yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Lityum üretecek iki fabrikamızın temelini yakında atacağız."
"AMACIMIZ REFERANS GAZ FİYATININ BELİRLENDİĞİ GAZ TİCARET MERKEZİ HALİNE GELMEK"
Dönmez, Türkiye'nin denizlerinde gaz arama ve sondajlarının büyük bir kısmını kendi insan kaynağıyla, ekipmanlarıyla ve yerli teknolojisiyle yaptığına dikkati çekerek "Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor, verilerini mühendislerimiz yorumluyor ve sondaj yapılacak bölgenin kararını mühendislerimiz veriyor." ifadesini kullandı.