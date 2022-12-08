Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Dünyada iki ülkeden biriyiz

Uluslararası Enerji Ajansı bir süre önce yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bir rapor yayınladı. Bu raporla ilgili Fatih Birol, "Yenilenebilir enerjisini Türkiye sadece 5 yıl içerisinde yüzde 64 büyütebilir. Söz konusu büyüme sayesinde de dünyada ilk 10'da yer alabilir." dedi. Yenilenebilir enerji denildiği zaman akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi de Kalyon Enerji. Konya'daki GES özellikle çok önemli. GES projesinde son durum nedir?

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralimiz, şu anda Avrupa'nın en büyük santrali. 1350 megawatt orada panel kurulu gücümüz olacak. 1200 megawattı hali hazırda devreye alınmış durumda ticari işletmede ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Şu anda ulaşmış olduğu kurulu güç kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 güneş enerji santralinden biri, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Türkiye'ye yılda yaklaşık olarak 3 milyar kilowatt saat yani Türkiye'nin tükettiği yıllık elektriğin yaklaşık yüzde 1'ini biz Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinden karşılayarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına çok önemli bir katkı sağlıyoruz.