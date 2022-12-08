YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan flaş enflasyon ve asgari ücret açıklaması | 2023 asgari ücrete zam formülü

Biz vatandaşın dövizini alıyoruz, bir rezerv mekanizması işletiyoruz, Merkez Bankası olarak rezervimizi artırıyoruz, Hazine'den tamamen farklı bir yöntem."

Eylül ayındaki oran, bizim Eylül'de KOBİ'lere verilen kredi 2021 yılında verilen kredinin 1,5 katı, bu makro ihtiyati tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Krediler, yatırıma, üretime ve istihdama gidiyor.

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton 7 Aralık Çarşamba günü başlıyor. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.