YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon ve asgari ücret açıklaması | 2023 asgari ücrete zam formülü
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Turkuvaz Medya bünyesinde düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, asgari ücret ve enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. %30 üzerinde asgari ücret zammı verildiği dönemlerde %8,5 gibi bir enflasyon oluştu" ifadelerini kullandı. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Azgari ücrete yapılan zam neleri etkileyecek? Masada hangi formüller var? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zor bir süreç geçirdik ama geldiğimiz nokta itibarıyla enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı diye düşünüyorum.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI HAKKINDA
Enflasyonu çok yüksek bazda etkileyen bir yapı söz konusu değil. %30 üzerinde asgari ücret zammı verildiği dönemlerde %8,5 gibi bir enflasyon oluştu.
Makro ihtiyati tedbirlerin çıkış noktası, tüm gelişmiş ülkelerdeki bankacılık ve merkez bankacılığına bakarsanız, bu söz konusu, faiz indirimine giderken, faiz indirimleri ile beraber finansmanın doğru yere gitmesini sağlayacak tedbirleri uygulamak zorundasınız ki kredinin, finansman doğru yere gitmesini sağlayasınız.
Biz vatandaşın dövizini alıyoruz, bir rezerv mekanizması işletiyoruz, Merkez Bankası olarak rezervimizi artırıyoruz, Hazine'den tamamen farklı bir yöntem."
Eylül ayındaki oran, bizim Eylül'de KOBİ'lere verilen kredi 2021 yılında verilen kredinin 1,5 katı, bu makro ihtiyati tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Krediler, yatırıma, üretime ve istihdama gidiyor.
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton 7 Aralık Çarşamba günü başlıyor. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.
4 PARAMETRE ÖNEMLİ
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon verileri oluşturulacak.