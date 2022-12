Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ: "ALGI DEĞİL İCRAAT YAPIYORUZ" | VİDEO İZLE

Muhalefetin Sabiha Gökçen Havalimanı hakkındaki eleştirileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Siz bu kafayla mı bu yönetimlere talip oluyorsunuz. Vatandaş içine elinde olan belediyelerde hiçbir iş yapmadan sadece algıyla, sözle bu iş olmuyor, bakın biz icraat gösteriyoruz. Bu açılışları yapılınca ne oluyor ülkemizi rahatlatıyor, seyahat süreleri kısalıyor, tasarruf sağlıyoruz. Vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor, onların mantığına bakarsak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yapmasaydık. Şu an 100 bin yolcu her gün oradan seyahat ediyor, günde 600 uçak sefer yapıyor bu her geçen gün daha da artacak, bu kadar kıymetli bu proje." dedi.