Bakan Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye konuştu! Turkuvaz Medya'daki zirvede CHP'li İBB'ye tepki: "Algı değil icraat yapıyoruz"

Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ: "ALGI DEĞİL İCRAAT YAPIYORUZ" | VİDEO İZLE
Muhalefetin Sabiha Gökçen Havalimanı hakkındaki eleştirileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Siz bu kafayla mı bu yönetimlere talip oluyorsunuz. Vatandaş içine elinde olan belediyelerde hiçbir iş yapmadan sadece algıyla, sözle bu iş olmuyor, bakın biz icraat gösteriyoruz. Bu açılışları yapılınca ne oluyor ülkemizi rahatlatıyor, seyahat süreleri kısalıyor, tasarruf sağlıyoruz. Vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor, onların mantığına bakarsak Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yapmasaydık. Şu an 100 bin yolcu her gün oradan seyahat ediyor, günde 600 uçak sefer yapıyor bu her geçen gün daha da artacak, bu kadar kıymetli bu proje." dedi.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan CHP'li İBB'ye ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Karaismailoğlu, "O kadar vizyonsuzlar ki benzettiği kelime bakın, hadi çıkıp bugün konuşunlar. İşte o vizyon onu yıllar öncesinden görebilmektir. Çünkü siz eğer bir ülke yönetiyorsanız yıllar önce ülkenizin önüne çıkabilecek sorunları bugünden tahmin edip yatırımlarınızı ona göre yapmanız lazım."
"Osmangazi Köprüsü ilk açıldığında 5 bin araç geçiyordu şimdi 80 bine çıkıyor bazı günlerde. Keşke onlar da akıllarını başlarına alıp yerel yönetimlede hizmet etseler. Bu kadar yatırım yapıyorsunuz bir hastanenin yolunu bile imtina eden bir yönetim var. Hadi onu bırakın bugün de Aydın Büyükşehir Belediyesi de İstanbul'u örnek almış o da diyor ben Aydın Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayacağım, siz ne iş yaparsınız diye sormak gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.