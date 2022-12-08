Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan A Para'da fahiş fiyatla mücadele mesajı: Anlık takip ediyoruz





İşte Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar

Gıdaya erişimde tüm dünya ciddi sorunlar yaşamakta. Bütün dünya enflasyon ile mücadele etmekte. Fiyat artışı tüm dünyada oldu. Küresel çapta yaşanan sorunlar enflasyonu tırmandırdı. Türkiye gıda arz güvenliğinde sağlıklı bir ülke. Tahıl koridorunun açılması MTI fiyatlarını azalttı.

"MARKETLERE VERİ TAKİBİ GELECEK"

Marketlerdeki verileri takip edeceğiz. 200 ve üzeri marketlerde fiyatlandırma konusunda takip sistemi kurulacak. Gelen verileri de kamuoyu ile paylaşacağız. Zincir marketleri daha rahat takip etmekteyiz. Tedarikçiler üzerinden zam yapmak istiyorlar.

"ADIMLARIMIZI HUKUK İÇİNDE YAPMAKTAYIZ"

Kanun mevzuat ne gerektiriyorsa uygulanmaktadır. Piyasanın bir dengesi var. Buna dikkat ediyoruz. Tüm adımları hukuk içinde atıyoruz. Kuralları eşit şekilde uyguluyoruz. Türkiye bütün zor zamanlarında bundan taviz vermedi. Bu yüzden yatırım çekiyoruz.

İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye'nin ihracatı ile ilgili konulan hedeflerde bahsedelim. Geçen yıllarda dünya genelinde ihracat yüzde 11,5 artmış. Türkiye OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) üzerinde yükseliş yakaladı. İhracatımız OECD ortalaması üzerinde 2011-2021 arası ihracatımızın artış oranı yüzde 5,3 oldu. Dolar kurunda istikrar yakalandı.

ASGARİ ÜCRET

Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek.