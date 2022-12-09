Başkan Erdoğan, Turkuvaz Grubu’nun düzenlediği 2023 Zirvesi’ne video mesaj gönderdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi. Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesaj ile katılan Erdoğan, "Dünyamız salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ekonomileri zorluyor" dedi. Faizleri artırarak, enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını belirten Erdoğan, "Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz" diye konuştu. İhracatımızın her ay rekor kırarak, 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaştığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladık. İşgücüne katılım artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik."



KARADENİZ GAZINDA SONA GELİNDİ

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında gururla yapıldığını belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi. Erdoğan, Karadeniz gazını vatandaşların emrine verme çalışmalarının sona geldiğini söyledi.



2023 MİLAT OLACAK

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002'de 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayisinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız."