Başkan Erdoğan, Turkuvaz Grubu’nun düzenlediği 2023 Zirvesi’ne video mesaj gönderdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi. Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesaj ile katılan Erdoğan, "Dünyamız salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ekonomileri zorluyor" dedi. Faizleri artırarak, enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını belirten Erdoğan, "Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz" diye konuştu. İhracatımızın her ay rekor kırarak, 300 milyar dolar eşiğine doğru yaklaştığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladık. İşgücüne katılım artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdik."
KARADENİZ GAZINDA SONA GELİNDİ
Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında gururla yapıldığını belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi. Erdoğan, Karadeniz gazını vatandaşların emrine verme çalışmalarının sona geldiğini söyledi.
2023 MİLAT OLACAK
Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2002'de 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayisinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız."
SU İSRAFINA SON
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sözleşmeli üretimi zorunlu hale getireceklerini ve Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi gibi bir projeyi suda tasarruf için uygulamaya alacaklarını dile getirdi. 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'nde konuşan Kirişci, "Türkiye'nin sadece ülkede yaşayanlar için değil, tüm mazlum ülkeler için de üreten ve tedarik eden ülke olduğunu belirterek, "Tahıl koridoru da bunun en önemli göstergesi" dedi. Kirişci, dünyanın 3 konuya yoğunlaştığını bunların, tarım yani gıda, su ve enerji olduğunu dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da 32 birim ve 150 binin üzerinde çalışan ile bu konulara yoğunlaştığını söyledi. Bu 3 konunun önce iklim değişikliği, sonra pandemi ve son olarak savaşla zirve yaptığını kaydeden Kirişci, "Kimse bugün Türkiye'de bahsettiğimiz ürün grupları içinde bir eksiklikten söz edemez. Dolayısıyla bulunurluğu sağlamış bir Türkiye var" diye konuştu. Tarımsal sulamada verimliliği artırmaya yönelik çalışmalardan bahseden Kirişci, "Hedefimiz yüzde 76-77 olan tarımsal sulamanın payını yüzde 70'lere, yüzde 60'lara kadar indirmek. Sulamadaki verimliliği yüzde 50-60 artırmak ve böylelikle tarımsal sulama başta olmak üzere suyu en verimli şekilde kullanmak" dedi. Kirişci, içme suyunda yüzde 33.5 olan kayıp kaçak oranının aşağı çekilmesi ile alakalı kısa süre önce Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptıkları toplantıyı anımsatarak, şunları söyledi: "Bu çerçevede suda tasarruf ve aynı Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlattığı, dünyaya mal olan ve BM tarafından da artık ilgi gören sıfır atık politikası ve uygulamasına benzer bir çalışmayı suda israfa son vermek adına başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede hedefimiz öncelikle yüzde 25'e inmesi ama ideal olan yüzde 10'lara, yüzde 8'lere çekilmesidir."
KIZILELMAMIZ: BAĞIMSIZ ENERJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazı 2023'te Türk milletiyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını ve Faz-1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladıklarını kaydetti.
AÇILIŞ HAFTAYA
Dönmez; "Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak" diye konuştu. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 4.6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: "İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. 4 LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Bor Karbür tesisimiz tamamlandı, yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Lityum üretecek iki fabrikamızın temelini yakında atacağız." Türkiye'nin doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahip bulunduğunu aktaran Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğalgaz depolama tesislerinden yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayenin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu belirtti. Dönmez, "Enerjide Kızılelma'mız belli: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" ifadesini kullandı.