



81 İLE SIFIR ENERJİLİ BİNA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sektörümüzün önemli temsilcileriyle bizleri buluşturan A Para televizyonu ve Turkuvaz medyanın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dünyamız son yıllarda etkisi derinleşen, salgın, kıtlık, savaş, ülkelerin iç savaşları ve en önemlisi de iklim değişikliğinden kaynaklı doğal afetler ve küresel ekonomik krizle mücadele etmekte. Küresel enflasyonun yükseldiğini, arz talep dengesinin bozulduğunu ve maliyetlerin arttığını görüyoruz. Maliyetlerdeki bu artış inşaat ve alt sektörleri etkilemiştir. Dünyada inşaat sektöründe ikinci sıradayız. En iyi müteahhitler sıralamasında 44 müteahhitimizi bu sıralamanın içinde yer alıyor. Şirketlerimiz dünyanın pek çok noktasında inşalar etmekte. Ürettiğimiz malzemeler, bilgi birikimimiz, yurt dışına verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyoruz.





İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Attığımız her hamle, 250 alt sektörü etkiliyor. İstihdama katkı sağlıyoruz. Sektör 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörü ülke ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Oluşan küresel daralmayı, sebep olduğu artışı önlemek adına, sektörümüzün yanında olduk. Bugün inşaat sektörümüzü yakından ilgilendiren düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. 125 bin müteaahitimizi sınıflandırdık. Yıkımdan çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanılması amacıyla yönetmeliğimizi değiştirdik Kaynaklarımız sınırsız değil. Sürdürülebilir ekonomiye dikkat etmek zorundayız.





81 İLDE BAŞLIYOR! YAKLAŞIK SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

Çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla yeni bir sayfa açtık. Model bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasının da yıl başı itibariyle 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz. Bin metrekareden büyük olan binalarımızı enerji sınıfı b olacak. Tükettikleri enerjinin yüzde 5'i de yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılamasını zorunlu hale getirdik. Enerjiden yüzde 25 tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Kendi kendine yeten ülkeler güçlü ülkeler. İthalatımızın büyük kısmını enerji üzerine yaptığımızı görüyoruz. Her projede kendi kendine yeten binalara geçmek zorundayız. Ülkemizin enerji ithalatı faturasını da yıllık 5 milyar lira azaltmak hedefindeyiz.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsat var. Yeni yapacağımız yatırımlar iklim değişikliğiyle mücadeleyi örneklendirmemiz gerekiyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında boşa akan sularımız var. 2 bin metrekareden büyük parsellerde yağmur suyu depolamasını zorunlu hale getirdik. Konut arzını artırmak amacıyla, iskan almış ya da inşaa aşamasında olan 50 bin ofisin 2023 yılı itibariyle temmuz ayına kadar konuta dönmesine imkan sağladık.

3.2 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye bir deprem ülkesi. Kentsel dönüşüm meselesinde elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bizim bu memlekete karşı sorumluluklarımız var. Deprem nedeniyle bir tek canımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Düzce'deki depremde kardeşlerimizin yanındaydık. Hızlı bir aksiyon aldık. 99 sonrası yapılan yapılarda herhangi bir hasarın olmadığını gördük. Ağır bir yıkım yaşanmamasının sebebi de sektörümüzle birlikte yapılan çalışmalardır. Aldığımız tedbirlerdir. Bu şuurla birlikte, ülkemizi depreme karşı sizlerle birlikte daha güvenli hale getireceğiz. 3.2 milyon konut dönüştürüldü bu kapsamda. 13 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara yerleştirdik. Yunanistan Portekiz, İsveç nüfuslarına denk geliyor bu rakam. 780 bin vatan toprağının her yerinde adımlarımızı atacağız. 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor.

İstanbul dönüşümün merkezidir. 39 ilçesinde bizim projemizi görürsünüz. Kağıthane'de önemli bir dönüşüm projesi yaptık. Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 93 bin konutun dönüşümü de İstanbul'da fiilen devam etmektedir. 6 milyon sağlıksız yapı stoğu ülke genelinde bulunuyor. 2035 yılına kadar bu yapı stoğuyla ilgili dönüşümü başlatmaktır. Bu bir siyaset üstü meseledir. Belediyeler bütçesini buna ayırmak zorundadır. Algıdan, reklamdan uzak durarak. Bunu milletimizle birlikte başaracağız. Deprem dönüşümünü de hep birlikte yapacağız.

TOKİ 1 MİLYON 170 BİN KONUT ÜRETTİ

Dünyada sosyal konut üretiminde lider ve örnek bir Türkiye var. TOKİ eliyle son 20 yılda, 26 bin donatısıyla birlikte 1 milyon 170 bin konut ürettik. 81 ilimizde 750 şantiyemiz var. Sahada 138 bin konutu inşaası devam etmektedir. Tüm dünya sosyal devlet anlayışını rafa kaldırmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizi taşın altına koyduk. Hazine arazilerimizi de milletimizin hizmetine sunduk. 8milyonnu aşan başvuru oldu ilk evim ilk işyerim kampanyasına. Milletimizin devletine olan güvenini ortaya koymuştur. 30 ilimizde 63 bin konutumuzun hak sahiplerini şeffaf bir şekilde kuralarını belirledik. Mart ayına kadar kuraları çekip, inşaatlarımızı yapacağız. İki yıl içinde 250 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 22 bin 500 konutu ihale etmiş durumdayız. Ülkemizin vizyonuna yakışır bir şekilde çevre ve insan odaklı şehircilik kültürünü 81 ilimize yansıtacağız. 200 bin kardeşimizi bu projelerde istihdam etmiş olacağız.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

2. Etabımızı da vatandaşımıza armağan edeceğiz. İklim krizinin ağır sonuçlarıyla dünya karşı karşıya. Akdeniz ülkesiyiz. Kapalı bir havzada yer alıyoruz. İklim değişikliğini etkilerinden etkilenecek ülkeler arasındayız. Yapmış olduğumuz düzenlemelerle birlikte, Türkiye'nin 50 yılını, bir asrını da planlıyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimizi gerçekleştirmektir. Emisyon salınımında binalarımız ilk sırada yer alıyor. Bölgenin kültürel ve mimari yapısını koruyan, çevreci, kendi enerjisini üreten yapılar inşaa edeceğiz. Sektör temsilcilerine tavsiyem, yeşil bina konseptine tüm arkadaşlarımızın girmesidir. Bu artık tercih değil zorunluluktur. Talebimiz, bütün yeni yapıların bizim yaptığımız düzenlemelerin de çok ötesine geçmesini talep ediyoruz. İklim kanunu hazırlıyoruz. Emisyonu çok üretenlerin cezalandırıldığı, az olanların ödüllendirildiği bir sisteme geçiyoruz. 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız. Sıfır atık projemiz beş yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluş binasında uygulamaya geçti. 81 ilimizde yeşil alanlarımızı artırıyoruz. 468 millet bahçesine ulaştık. 304'ünün çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin en büyük milleti bahçesi olacak Atatürk millet bahçesi 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmetkar olmaya devam edeceğiz.

KAVCIOĞLU: ENFLASYONDA ÖNEMLİ GERİLEME BEKLİYORUZ

Zirvede önemli açıklamalarda bulunan isimlerden biri de Merkez Bakanı Şahap Kavcıoğlu oldu.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini ön görüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, Ocak'ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, ön görüyoruz. Asgari ücretin enflasyon üzerinde, fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programına katıldı. Kavcıoğlu, burada enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.





MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

ENFLASYONUN BAZ ETKİSİ DIŞINDA DA GERİYE GELECEĞİNİ ÖN GÖRÜYORUZ

Kavcıoğlu, "Zor bir süreci geçirdik. Geldiğimiz nokta itibariyle enflasyonu yükselten tüm sebepler, geride kaldı diye düşünüyorum. Kurun bir dengede gitmesi, faiz maliyetlerinin önemli miktarda aşağıya gelmesi, uluslararası boyuta baktığımızda ham madde fiyatlarının aşağıya gelmesi, tedarik zincirindeki fiyatların aşağıya gelmesi, bu süreç içerisinde enflasyonu besleyen önemli maliyetler. Bunu aldığımız tedbirlerle uyguladığımız politikalarla, bu dengeyi bundan sonra koruyarak gittiğimiz sürece, enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini ön görüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, Ocak'ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, ön görüyoruz. Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda da hem enerji fiyatlarında, hem ulaşım fiyatlarında temel mal ve hizmetlerde önemli düşüşün olduğunu görüyoruz" dedi.