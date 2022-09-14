Fahiş ev ve kira fiyatlarına sosyal konut ayarı: "Arz arttıkça balonları ellerinde patlayacak!"

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Başvuru süresi ekim ayı sonuna kadar sürecek. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN YÜZYILIN KONUT PROJESİNİ AÇIKLADI | VİDEO İZLE
EV VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK
Tüm il ve ilçelerde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temelini yılbaşında atılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır." dedi.
Fırsatçı ve ev sahiplerinin yaptığı fahiş artışları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "TOKİ'nin çıkardığı maliyet hesabına göre, sübvanse olmasa, 2+1 evin maliyeti 850 bin TL, 3+1 evin maliyeti 1 milyon 100 bin TL'yi geçmiyor. Hadi deyin ki, sosyal konutlar şehrin uzağında, arsa maliyeti düşük... Tamam, yüzde 30 da arsa bedelini hatta sosyal alan, peyzaj farkını ekleyin. Taş çatlasa 3+1 evin maliyeti bu hesaba göre, 1.5 milyon lirayı geçmiyor. Bugün açgözlü ev sahipleri ve emlakçılar yüzünden yükseltilen fiyatları düşünün." dedi.
Devletin taşın altına elini koyduğunu belirten Güngör, "Konut arzı arttıkça balonları ellerinde patlayacak. Ben sosyal konut hamlesinin en kısa sürede ev fiyatlarına ve fahiş kira bedellerine yansımasını bekliyorum. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.
İşte Güngür'ün bugünkü yazısı;
DEVLET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Son dönemin en önemli meselesi, evdi. Hem satılık hem kiralık dairelerin fiyatları uçup gidince memuru, emeklisi, öğrencisi, dar gelirlisi herkesin hayalleri çalınmış gibiydi. Nereye gitsem aynı muhabbet dönüyordu?
"30 yıl çalışıyorum, bir ev dahi alamıyorum." Hatta çoğu kişi bırakın ev almayı, oturdukları evlerin kiralarını ödeyemez duruma gelmişti. Dün o umudunu kaybetmiş insanların heyecanına birebir tanık olunca, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, projeyi günlerdir gece gündüz hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ne kadar önemli bir işe imza attığını anladım.