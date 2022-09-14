Fahiş ev ve kira fiyatlarına sosyal konut ayarı: "Arz arttıkça balonları ellerinde patlayacak!"

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Başvuru süresi ekim ayı sonuna kadar sürecek. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN YÜZYILIN KONUT PROJESİNİ AÇIKLADI | VİDEO İZLE

EV VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK

Tüm il ve ilçelerde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yerinin yapımını ve 250 bin konut amaçlı arsayı içeren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temelini yılbaşında atılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır." dedi.